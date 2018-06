Dvojnik Luke Modrića: Želim jednog dana biti njegov maser

Vjerujem da prolazimo osminu finala i želim da dođemo do vrha. Luka Modrić mi je i dalje najdraži igrač, a volim i Vidu, Rakitića, Mandžukića..., cijelu repku, kaže Andrej Ivančan (16). On je prije četiri godine snimio reklamu u kojoj je glumio mladog Luku. Nakon nje ga svi zaustavljaju na ulici.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Kad je sa školom bio na izletu u Vukovaru, zaustavljali su ga i govorili 'Isti si Luka'. Svi su se htjeli slikati s njim.

Profesor iz neke druge škole odveo me u dućan i počastio sokom samo zato što sličim Modriću - kaže Andrej. Ne propušta ni jednu utakmicu Svjetskog prvenstva. Za one u kojima igra Hrvatska oboruža se navijačkim rekvizitima i gleda ih s prijateljima. Nakon pobjeda dugo slave. Ima i poruku za Luku Modrića.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Želim mu da samo nastavi dalje kako je krenuo. Svi u Hrvatskoj vjeruju u njih, pa neka i oni sami vjeruju u sebe, neka ne izgube samopouzdanje jer su najbolji - kaže Andrej, koji i sam igra nogomet.

- Volim igrati za NK Molve. Tamo me zovu Modrić. U međuvremenu sam upisao srednju školu za fizioterapeuta u Koprivnici i želio bih masirati Modrića - priča. Dres na koji mu se Modrić potpisao brižno čuva. Ne dopušta mami da ga ubaci u perilicu. I lopta s potpisima svih igrača ima poseban tretman. Čuva je u vrećici da se ne ispuše. Njegove dvije slike s Lukom krase zid.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kad je snimio reklamu, s ocem je u dućanu tražio da mu daruju kartonski lik Luke Modrića. Udovoljili su mu i već četiri godine kartonski Modrić stoji pored ulaznih vrata i dočekuje goste. Kad gleda reklame koje se danas vrte na televiziji, sjeti se svega, svojih snimanja, trenutka kad je pred sobom ugledao reprezentativce. Svi njegovi prijatelji znali su da se Andrej ide upoznati s Modrićem i ekipom i redom su htjeli autograme. Njih 20-ak.

- To nije bilo moguće, nije bilo vremena da se Luka toliko potpisuje - priča Andrej. Odabran je za kapetanova dvojnika među 300 djece koja su se javila na natječaj. Spot su snimali na zagrebačkom Vrhovcu i napravili ga u samo jednom danu.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Nije nam puno trebalo za snimanje kadrova jer smo bili sretni što uopće glumimo u spotu. Tremu nismo imali - prisjetio se Andrej. Više od slave koju je stekao reklamom značilo mu je što je dobio priliku upoznati svoje idole i provesti s njima dan.

- Zajedničke slike stavio sam na Facebook i dobio puno lajkova. Ne znam jesam li zato postao veća faca među curama - kaže Andrej. Sretan je što su i gledatelji s puno veselja komentirali kako je glumio Modrića u mladim danima. Govorili su 'Mali Modrić je kao preslikan! Želim mu da bude i uspješan kao Luka!'.

Kapetan reprezentacije još je njegov omiljeni nogometaš. Kad ga je Andrej tad vidio na treningu reprezentacije u Osijeku, na koji su bili pozvani, htio ga je pitati bi li mu bio krizmeni kum, no nažalost, nije stigao. Bilo mu je zabavno kad su Eduardo da Silva i ekipa komentirali kako je isti Luka.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Modrić je tad rekao da nismo isti jer se on ošišao. Onda me zagrlio i jako obradovao - kaže Andrej, koji još pamti susret s idolom. Nije tad razmišljao da se i on ošiša jer je čuo Luku da govori kako ponovno pušta kosu. Modrićev dvojnik živi u Repašu kraj Bjelovara. Mašta o tome da na povratku iz Rusije dočeka reprezentaciju.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Volio bih Luki stisnuti ruku, čestitati mu. Već su sad ostvarili uspjeh na kojemu se može reći tek 'Dečki, kapa dolje'. Daj Bože da naprave i više. Želim se ponovno sresti s Lukom - govori nam Andrej. Od svih dvojnika iz reklame ostao je dobar s Karlovčaninom Tonijem Langom, koji je bio dvojnik Darija Srne.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!