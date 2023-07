Dvostruka dobitnica Grammyja završila u bolnici radi ugrušaka

Američka glazbena zvijezda Tori Kelly (30) hitno je hospitalizirana u nedjelju. Pjevačica je iznenada kolabirala tijekom večere s prijateljima u Los Angelesu, nakon što se požalila na ubrzani puls. Umjesto da čekaju, hrabro su je sami odvezli u bolnicu Cedars-Sinai, prema informacijama portala TMZ.

Izvor blizak pjevačici otkrio je da su liječnici pronašli ugruške u blizini vitalnih organa, što je dovelo do ozbiljnosti situacije. Fanovi diljem svijeta iskazuju podršku i šalju molitve za brz oporavak svojoj omiljenoj glazbenoj umjetnici.

Foto: OConnor / AFF-USA.com

Tori Kelly je dvostruka dobitnica nagrade Grammy, a njezine pjesme kao što su 'There’s Nothing Holdin' Me Back', 'TOGETHER', 'Don't You Worry 'Bout A Thing' i duet s Pharrellom Williamsom, 'I Say A Little Prayer', osvajaju srca slušatelja diljem svijeta.

Iako nije postigla značajan uspjeh u natjecanjima kao što su Američki idol i The Voice, Tori je uspjela osvojiti širu publiku svojim neospornim talentom i strašću prema glazbi.