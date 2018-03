Dynamo: Teško se razbolio, a nekoć je 'letio' i hodao po vodi

Britanski iluzionist i mađioničar Steven Frayne (35), poznat pod imenom Dynamo, nedavno je rekao kako se ne može baviti onim što najviše voli nakon što se prošle godine otrovao hranom. Tvrdi da mu se nakon toga život pretvorio u pakao, a zdravstveno stanje mu je otežalo što ima Chronovu bolest i artritis. Zbog lijekova koje pije, nekontrolirano se udebljao preko 20 kila.

Dynamo, koji je najavio nove mađioničarske nastupe i turneju 'Seeing is Believing', zadivio je gledatelje trikovima poput hodanja po rijeci Temzi i levitiranja iznad najvišega nebodera u Europskoj uniji, 310 metara visokog londonskog 'The Sharda'. No neki fanovi su komentirali kako se vide sjene od žica koje drže iluzionista u zraku.

Jedan od njegovih trikova je 'prolazak kroz staklo' čime je ostavio u šoku nogometaša Ria Ferdinanda. Dynamo se sakrio iza crnog kaputa u izlogu u jednom trenutku, a u sljedećem se stvorio na ulici ispred staklenog prozora.

- Straši me, idem odmah provjeriti svoj bankovni račun - rekao je reper Pharrell Williams (44) nakon trika koji je izveo iluzionist. Dynamo je šokirao glazbenika kada je učinio da mu nestane kovanica iz zatvorene ruke, a potom se stvorila ispod njegovog sata.

Iluzionist je svoju magiju upotrijebio i na glumici Lindsay Lohan (31). Amerikanka je sjedila na stolcu i odjednom je počela levitirati.

- Osjećam se dobro - rekla je glumica smijući se nakon tog iskustva.

Jedan od najopasnijih trikova ovog Britanca je vožnja automobilske utrke prekrivenih očiju. Njegova suvozačica je rekla da je bila prestravljena.

Za razliku od svojih sugrađana, Dynamo se ne vozi busom po Londonu nego se primi za dio vozila i levitira po gradu. Iluzionist je istaknuo da treba stvari gledati iz nove perspektive.

- Stvarnost je ono što sam napraviš - ispričao je Dynamo prije hodanja po rijeci Temzi, a njegov trik su gledali brojni obožavatelji. Nakon toga je iluzionista uhitila policija.

Osim brojnih uspješnih trikova, Englez je doživio i nekoliko neuspjeha. U londonskoj O2 areni pozvao je dvoje gledatelja iz publike da mu se pridruže na pozornici. Uspio je muškarčev mobitel ubaciti u praznu bocu, no kada ga je djevojka nazvala nije zvonio.

- To je mađioničarski show uživo, svašta se može dogoditi - rekao je Dynamo, a fanovi su komentirali kako je bilo neugodno gledati taj neuspješni trik. Gledatelj iz publike je opravdavao iluzionista rekavši da je signal u areni bio loš te da su jedva poruke mogli slati tijekom izvedbe.

Iluzionist je razočarao i sa svojim trikom gumice i trbuha. Gledatelji su rekli da su primijetili u njegovim ustima ogrlicu koju je kasnije izvadio iz trbuha. Dodali su kako je riječ o amaterskom triku.