Džejla Ramović objavila video s misterioznim muškarcem: Svi se pitaju je li to Jakov Jozinović...

Mlada bosanskohercegovačka pjevačica, Džejla Ramović, opet je potaknula šuškanja o svom ljubavnom životu. Naime, Džejla je objavila video kako se u društvu misterioznog muškarca vozi na motoru uz zalazak sunca i pogled na more. Lice muškarca ostalo je potpuno skriveno od kamere, ali i to je bilo dovoljno da se u komentarima videa pokrene lavina komentara i znatiželjnih pitanja.

Očekivano, objava se vrlo brzo proširila društvenim mrežama, a komentari ispod videa bili su prepuni raznih teorija i pretpostavki njenih obožavatelja. Dok su neki pokušavali odgonetnuti s kime se to pjevačica vozi na motoru, drugi su se zabavljali nagađajući pravu pozadinu cijele priče. Jedan od obožavatelja je na posljetku odgonetnuo kako je riječ o influenceru Marku Vuletiću, inače Džejlinom najboljem prijatelju.

Podsjetimo, nedavno su krenule kružiti glasine o navodnoj romansi Jakova Jozinovića i Džejle Ramović, a sve zbog videa na kojemu Jakov ljubi nepoznatu djevojku na brodu. Obožavatelje je djevojka izgledom podsjetila na Džejlu pa su tako zaključili kako su njih dvoje novi estradni par. Niti jedno od njih dvoje te navode nije službeno potvrdilo, a umjesto izravnih odgovora, mlada pjevačica i dalje vješto čuva svoju privatnost te svojim potezima na mrežama redovito potiče maštu i radoznalost brojne publike.