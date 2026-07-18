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Nakon 'šuškanja' o romansi s Jozinovićem, Džejla Ramović u Vodicama zapjevala 'Tajnu vezu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nakon 'šuškanja' o romansi s Jozinovićem, Džejla Ramović u Vodicama zapjevala 'Tajnu vezu'
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Foto: Press
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Mlada bosanskohercegovačka pjevačica na pozornicu je stigla u svijetloj haljini, a publika ju je dočekala velikim pljeskom. Tijekom večeri nizali su se njezini najveći hitovi

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Džejla Ramović u subotu navečer je nastupila pred prepunim vodičkim klubom La Playa, a riječ je o njezinu prvom koncertu u Hrvatskoj otkako su se pojavila nagađanja da je u vezi s hrvatskim glazbenikom Jakovom Jozinovićem.

Iako su sve glasnija 'šuškanja' o njihovoj vezi, Jakov se na nastupu nije pojavio.

Foto: Press

Mlada bosanskohercegovačka pjevačica na pozornicu je stigla u svijetloj haljini, a publika ju je dočekala velikim pljeskom. Tijekom večeri nizali su se njezini najveći hitovi, a atmosfera u klubu bila je užarena od prvih taktova. Brojni posjetitelji pjevali su uglas s Džejlom i mobitelima bilježili svaki trenutak koncerta.

Posebnu pažnju izazvala je izvedba pjesme "Tajna veza", koja je stigla upravo u trenutku kada mediji i obožavatelji ne prestaju komentirati njezin navodni ljubavni odnos s Jozinovićem.

Foto: Press

Podsjetimo, Jozinović je izazvao pravu buru na društvenim mrežama nakon što je objavio video na kojemu se s prijateljima vozi na brodu te razmjenjuje poljubac s misterioznom djevojkom. Iako je video vrlo brzo obrisao, fanovi su ga uspjeli spremiti te su krenuli analizirati tko bi mogla biti misteriozna djevojka. 

OVOG LJETA Jakov Jozinović najavio je nastup na istoj pozornici kao i pjevačica s kojom ga povezuju
Jakov Jozinović najavio je nastup na istoj pozornici kao i pjevačica s kojom ga povezuju

Internetom se ubrzo krenula širiti teorija kako je na videu bosanskohercegovačka pjevačica, Džejla Ramović. Jakov i Džejla i prije su se povezivali zbog zajedničkih nastupa i javnih pojavljivanja, no nikada nije bilo konkretnih potvrda o njihovoj romansi. 

Foto: Instagram

Korisnici društvenih mreža brzo su krenuli s uspoređivanjem prstena, koji djevojka na videu nosi, s onim koji nosi popularna pjevačica.

- Fuuul liči na Džejlu. Plus Džejla uvijek nosi prsten na tom prstu i nema umjetne nokte - napisao je jedan korisnik.

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- Mislim da je 99 posto Džejla. Pogledajte joj slike malo točno na toj ruci nosi prsten i na tom prstu pored palca - nadodao je drugi korisnik. 

- Cura u videu i cura sa slike imaju madež na istom mjestu na prsima, dakle ovo je Džejla 1/1 - napisao je jedan od korisnika nakon što je išao uspoređivati i druge detalje djevojke s videa. 

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