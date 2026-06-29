Jakov Jozinović objavio je video na društvenim mrežama na kojem ljubi misterioznu djevojku koji je ubrzo nestao, a fanovi sada nagađaju kako je riječ o popularnoj pjevačici
Otkrio ih prsten? Fanovi Jakova Jozinovića o misterioznoj curi s kojom se ljubio: 'Znamo tko je!'
Mladi i popularni pjevač Jakov Jozinović izazvao je pravu buru na društvenim mrežama gdje je objavio video na kojemu se s prijateljima vozi na brodu te razmjenjuje poljubac s misterioznom djevojkom. Iako je video vrlo brzo obrisao, fanovi su ga uspjeli spremiti te su krenuli analizirati tko bi mogla biti misteriozna djevojka.
Internetom se ubrzo krenula širiti teorija kako je na videu bosanskohercegovačka pjevačica, Džejla Ramović. Jakov i Džejla i prije su se povezivali zbog zajedničkih nastupa i javnih pojavljivanja, no nikada nije bilo konkretnih potvrda o njihovoj romansi.
Korisnici društvenih mreža brzo su krenuli s uspoređivanjem prstena, koji djevojka na videu nosi, s onim koji nosi popularna pjevačica.
- Fuuul liči na Džejlu. Plus Džejla uvijek nosi prsten na tom prstu i nema umjetne nokte - napisao je jedan korisnik.
- Mislim da je 99 posto Džejla. Pogledajte joj slike malo točno na toj ruci nosi prsten i na tom prstu pored palca - nadodao je drugi korisnik.
- Cura u videu i cura sa slike imaju madež na istom mjestu na prsima, dakle ovo je Džejla 1/1 - napisao je jedan od korisnika nakon što je išao uspoređivati i druge detalje djevojke s videa.
No, neki korisnici smatraju da sve zapravo riječ o jako dobro isplaniranom marketingu te tvrde kako pjevačica nikada ne bi na taj način javno objavljivala i pokazivala svoj privatni život.
- Mislim da je danas sve PR. Nema šanse da je ovo bilo slučajno - napisao je korisnik.
- Džejla se uvijek čuvala i jako drži do svog ljubavnog života. Zato mi ovo više izgleda kao greška nego kao PR - napisala je jedna korisnica.
Unatoč mnogobrojnim teorijama fanova, ni Jozinović ni Džejla se još nisu oglasili oko spornog videa, stoga sve ostaje samo na nagađanjima i detaljnim analizama na društvenim mrežama.
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