Otkrio ih prsten? Fanovi Jakova Jozinovića o misterioznoj curi s kojom se ljubio: 'Znamo tko je!'

Mladi i popularni pjevač Jakov Jozinović izazvao je pravu buru na društvenim mrežama gdje je objavio video na kojemu se s prijateljima vozi na brodu te razmjenjuje poljubac s misterioznom djevojkom. Iako je video vrlo brzo obrisao, fanovi su ga uspjeli spremiti te su krenuli analizirati tko bi mogla biti misteriozna djevojka.

Foto: Instagram

Internetom se ubrzo krenula širiti teorija kako je na videu bosanskohercegovačka pjevačica, Džejla Ramović. Jakov i Džejla i prije su se povezivali zbog zajedničkih nastupa i javnih pojavljivanja, no nikada nije bilo konkretnih potvrda o njihovoj romansi.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Korisnici društvenih mreža brzo su krenuli s uspoređivanjem prstena, koji djevojka na videu nosi, s onim koji nosi popularna pjevačica.

- Fuuul liči na Džejlu. Plus Džejla uvijek nosi prsten na tom prstu i nema umjetne nokte - napisao je jedan korisnik.

- Mislim da je 99 posto Džejla. Pogledajte joj slike malo točno na toj ruci nosi prsten i na tom prstu pored palca - nadodao je drugi korisnik.

- Cura u videu i cura sa slike imaju madež na istom mjestu na prsima, dakle ovo je Džejla 1/1 - napisao je jedan od korisnika nakon što je išao uspoređivati i druge detalje djevojke s videa.

No, neki korisnici smatraju da sve zapravo riječ o jako dobro isplaniranom marketingu te tvrde kako pjevačica nikada ne bi na taj način javno objavljivala i pokazivala svoj privatni život.

- Mislim da je danas sve PR. Nema šanse da je ovo bilo slučajno - napisao je korisnik.

- Džejla se uvijek čuvala i jako drži do svog ljubavnog života. Zato mi ovo više izgleda kao greška nego kao PR - napisala je jedna korisnica.

Unatoč mnogobrojnim teorijama fanova, ni Jozinović ni Džejla se još nisu oglasili oko spornog videa, stoga sve ostaje samo na nagađanjima i detaljnim analizama na društvenim mrežama.