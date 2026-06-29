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SVI BRUJE O VIDEU

Otkrio ih prsten? Fanovi Jakova Jozinovića o misterioznoj curi s kojom se ljubio: 'Znamo tko je!'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Otkrio ih prsten? Fanovi Jakova Jozinovića o misterioznoj curi s kojom se ljubio: 'Znamo tko je!'
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Foto: Instagram

Jakov Jozinović objavio je video na društvenim mrežama na kojem ljubi misterioznu djevojku koji je ubrzo nestao, a fanovi sada nagađaju kako je riječ o popularnoj pjevačici

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Mladi i popularni pjevač Jakov Jozinović izazvao je pravu buru na društvenim mrežama gdje je objavio video na kojemu se s prijateljima vozi na brodu te razmjenjuje poljubac s misterioznom djevojkom. Iako je video vrlo brzo obrisao, fanovi su ga uspjeli spremiti te su krenuli analizirati tko bi mogla biti misteriozna djevojka. 

Foto: Instagram

Internetom se ubrzo krenula širiti teorija kako je na videu bosanskohercegovačka pjevačica, Džejla Ramović. Jakov i Džejla i prije su se povezivali zbog zajedničkih nastupa i javnih pojavljivanja, no nikada nije bilo konkretnih potvrda o njihovoj romansi. 

NOVA LJUBAV? Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom
Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom
Foto: Instagram/Ida Solbakken

Korisnici društvenih mreža brzo su krenuli s uspoređivanjem prstena, koji djevojka na videu nosi, s onim koji nosi popularna pjevačica.

- Fuuul liči na Džejlu. Plus Džejla uvijek nosi prsten na tom prstu i nema umjetne nokte - napisao je jedan korisnik.

- Mislim da je 99 posto Džejla. Pogledajte joj slike malo točno na toj ruci nosi prsten i na tom prstu pored palca - nadodao je drugi korisnik. 

- Cura u videu i cura sa slike imaju madež na istom mjestu na prsima, dakle ovo je Džejla 1/1 - napisao je jedan od korisnika nakon što je išao uspoređivati i druge detalje djevojke s videa. 

No, neki korisnici smatraju da sve zapravo riječ o jako dobro isplaniranom marketingu te tvrde kako pjevačica nikada ne bi na taj način javno objavljivala i pokazivala svoj privatni život.

- Mislim da je danas sve PR. Nema šanse da je ovo bilo slučajno - napisao je korisnik.

- Džejla se uvijek čuvala i jako drži do svog ljubavnog života. Zato mi ovo više izgleda kao greška nego kao PR - napisala je jedna korisnica.

Unatoč mnogobrojnim teorijama fanova, ni Jozinović ni Džejla se još nisu oglasili oko spornog videa, stoga sve ostaje samo na nagađanjima i detaljnim analizama na društvenim mrežama. 

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