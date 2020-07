Javila se biv\u0161a voditeljica Ecija Ivu\u0161i\u0107 (33) koja je na dru\u0161tvenim mre\u017eama napisala kako ga ne osu\u0111uje, ali se ne sla\u017ee s njim.

Ecija Ivušić 'oplela' po Pernaru: 'Ovakvi vode državi bez mozga'

Bivša radijska voditeljica na društvenim je mrežama dala odgovor na status Ivana Pernara kojim se on on obrušio na žene u četrdesetima koje nemaju djecu

<p>Hrvatski političar <strong>Ivan Pernar</strong> (34) izazvao je bijes na društvenim mrežama, naročito među ženama, kada je poručio da 'obitelji bez djece vode državi bez ljudi i neizbježnoj zamjeni stanovništva'. </p><p>- Ovo pišem da kažem svim ženama koje se bliže trenutku kada neće moći imati djecu, a još uvijek ih nemaju, da se požure i pozabave tim pitanjem - napisao je Pernar između ostaloga. No mnogi nisu ostali imuni na njegov status pa su mu uzvratili.</p><p>Javila se bivša voditeljica <strong>Ecija Ivušić</strong> (33) koja je na društvenim mrežama napisala kako ga ne osuđuje, ali se ne slaže s njim.</p><p>- Pričala sam sada s jednim prijateljem koji je upoznat s likom i djelom statusa autora. Pitala sam ga koliko čovjek ima godina te imali li djece. Kaže kako misli da ima dvoje. Onda sam ga pitala je li svjestan kako ih taj može 'naštancati' još koliko želi. Kaže kako nije razmišljao o tome - započela je Ecija svoju objavu pa nastavila:</p><p>- Ne znam što autor statusa planira sa svojim životom, ali apeliram na njega. Ako se približi trenutku da razmišlja imati još djece, a još uvijek ih nema, da uspori i pozabavi se tim pitanjem. Obitelji s puno ovakvih vode državi bez mozga i neizbježnoj zamjeni mjesta boravišta. I neka to kaže i svom tati Škori i mami Markićki koja ga je rodila poslije 41. unatoč lošoj amniocentezi - zaključila je oštro Ivušić. </p><p>Ecija je ovim statusom dala oštri odgovor Ivanu Pernaru nakon što se on obrušio na žene u četrdesetima koje nemaju djecu.<br/> </p>