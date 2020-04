Ecija o strahovima: Bojim se da ne ostanem sama i bez djece...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nije s nogometašem, bauštelca ne želi: Ecija Ivušić uživa sama

Bivša radijska voditeljica Ecija Ivušić (33) podijelila je s pratiteljima tekst koji je napisala krajem siječnja, ali ga dosad nikad nigdje nije objavila. Trebao je izaći za Dan žena, ali se ipak predomislila jer joj je bio u tom trenutku pretmuran i depresivan. Riječ je o ženskim strahovima, a jedan od njezinih se nedavno ostvario - potres. Sad je objavila tekst, kaže, jer se suočavamo s velikom krizom i u ovoj karanteni su mnogi odnosi došli na kušnju ili će tek doći.

Vjeruje kako možda ima neustrašivih žena, ali iskreno kaže kako ona nije među njima.

- Ja se evo bojim svega. Od toga da će mi stati automobil nasred ceste do toga da će mi stati srce kad se nađem u gužvi. Bojim se i raznih gluposti poput paukova, visine i ne baš gluposti poput potresa, raznih nesreća, zloj ljudi i ljudi općenito, jer nikad ne znaš na čemu si s njima. Bojim se i emocionalnih potresa. Bojim se izdaje. Bojim se da ću ostati sama i neću imati djece. Bojim se da i ako nađem nekoga koga ću zvati svojim, na kraju neće biti pravi i da ako rodim djecu, neće biti sretna u ovom svijetu. Bojim se do te mjere da imam faze kad sam toliko nepovjerljiva prema životu da mi se to nepovjerenje ponekad manifestira na zdravlje. Zapravo, najviše od svega se bojim da neću naći nekoga tko me istinski razumije - dio je emotivnog teksta koji je Ecija objavila.

Naglašava kako nisu sve žene iste, ali želi skrenuti pažnju muškarac ima da budu svjesni kako neke žene žive u konstantnom emocionalnom i fizičkom strahu i da bi se trebali zaštitnički postaviti prema njima.

U tekstu se dotaknula i muško-ženskih odnosa i spomenula pitanje što zapravo žene žele.

- Sljedeći put kad se zapitate što žene zaista žele, sjetite se dana kad je Ecija otvorila dušu i vjerujte mi nećete pogriješiti ako zaključak bude samo sigurnost i zaštitu. I to ne materijalnu ili ne znam kakvu površnu vrstu sigurnosti, nego čisto emotivnu - rekla je Ecija. Ističe kako ne postoji ništa privlačnije od odraslog, zrelog i staloženog muškarca koji zna što hoće i osjeća te zna kako zadržati ženu kad je osvoji.

