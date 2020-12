Glumica Ecija Ojdanić (46) nasmijala je brojne pratitelje nakon što je otkrila kako više ne razgovara s djelom obitelji. Naime, Ecija je otputovala na festival u Prištinu, ali zbog pandemije korona virus, očito nije imala podršku svih bližnjih.

- Ni mama, ni svekrva sa mnom ne razgovaraju jer sam ipak otputovala na festival u Prištinu usred pandemije i svih otegotnih okolnosti. Ali, kao mnogo puta do sad, pokazalo se da me intuicija ne vara - napisala je Ecija pa dodala:

- Divan festival, divna publika, predragi profesionalci u organizaciji, hrvatski predstavnici u publici, put bez ijedne prepreke, ljudsko i umjetničko srce nahranjeno za dugi period. Hvala životu, što je jači od pandemije i tuge - rekla je glumica.

Drnišanka je nedavno dobila nagradu za najbolju žensku ulogu i to onu Vlajne u popularnoj predstavi Vla Vla Vlajland cabaret.

Glumica je nagradu odlučila posvetiti nedavno preminuloj suradnici Gini Marković, a emotivna poruka na društvenim mrežama izazvala je lavinu pozitivnih komentara.

- Moj oslonac, moja psihoterapija, moja injekcija samopouzdanja i sigurnosti. Moj life coach, moj komunikacijski trener. Po boji mog glasa sve ti je bilo jasno. Skenirala si me bolje od magnetske rezonance. Drago mi je da sam ti uspjela dati do znanja koliko si mi značila. Samo mi je žao da ti to nisam ponavljala svaki dan. A i Ti si znala koliko sam uživala u Tvojoj ljubavi i posvećenosti. Imam predivnu mamu, a život mi je dao na dar još̌ jednu takvu predivnu Tebe. I onda si ovako naglo i okrutno otišla, slomivši mi srce u bezbroj komada... Draga moja, ovu nagradu posvećujem Tebi - napisala je.