Ecija Ojdanić: 'Zacrnilo mi se, zamolila sam ženu kraj sebe da zove Hitnu ako se onesvijestim'

Glumica Ecija Ojdanić (49) obožava trčati, a na posljednjem polumaratonu se nije osjećala dobro pa je zamolila trkačicu do nje da joj pozove Hitnu.

- Negdje oko 17. km mi se zacrnilo, i zamolila sam je da zove Hitnu, ako padnem u nesvijest. Nisam pala u nesvijest. Uspjele smo doći do cilja, ona 19., a ja 20. - napisala je Ecija na Instagramu.

Dodala je kako su ona i druga trkačica najtežih 15 kilometara trčale u sličnom tempu.

Foto: Instagram

- I to tijekom najteže dionice, između kukuruza, bez imalo hlada, na plus 30 stupnjeva. Ušla sam u njen ritam, i tako me, potpuno nesvjesno, vukla kroz te najteže dionice - napisala je Ecija. Dodala je kako nisu puno razgovarale, no da su u jednom trenutku istovremeno počele psovati i smijati se. No, oko 17. kilometra joj je postalo loše i zamolila je trkačicu za pomoć. Srećom, nije pala u nesvijest.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Zadarski list

- A sad, vraćanje na normalan život. Predstave, gostovanje, premijera predstave 'Ništa mi neće bit', život... Do sljedećeg maratona - poručila je glumica.