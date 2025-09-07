Ed Sheeran izabrao Dalmaciju za novi spot, djevojku mu glumi zvijezda popularne serije...

Ed Sheeran iznenadio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Pjevač se na svom Instagram profilu pohvalio videom iz Hrvatske, točnije s lokacije snimanja njegovog novog spota za pjesmu 'Camera'. Uz njega je i Phoebe Dynevor, britanska glumica poznata iz prve sezone serije 'Bridgerton'.

- Moja originalna ideja za spot za pjesmu 'Camera' bila je koristiti privatne kućne snimke mene i Cherry s ključnim trenucima naše veze. Ali, kao što znate, mi smo izrazito privatan par i neke smo stvari željeli zadržati samo za sebe. Zato sam za spot rekreirao nekoliko ključnih trenutaka naše veze s divnom Phoebe Dynevor. Snimanje ovog videa bilo je jako zabavno, gotovo kao mali odmor tijekom cijelog seta - napisao je ispod objave, no lokaciju nije odmah otkrio, ali obožavatelji su je ubrzo odgonetnuli.

'Lijepa Hrvatska, Hrvatska???, Nadam se da ste uživali u Hrvatsko, Dubovica Hvar', pisali su mu u komentarima.

Inače, Pjevač i glumica u kolovozu su viđeni na Hvaru, a snimanjem spota tad se pohvalila i hvarska turistička zajednica. Osim Hvara, u spotu će se moći vidjeti i Split te brojne prekrasne dalmatinske plaže i destinacije.

Podsjetimo, Ed Sheeran je u sklopu svjetske turneje prošle godine nastupio i u Zagrebu, na Hipodromu, uz britanskog pjevača Caluma Scotta kao posebnog gosta. Koncert je okupio oko 70.000 ljudi, a publika je imala priliku čuti pjesme sa svih pet studijskih albuma, uključujući hitove 'Castle on the Hill', 'Perfect', 'Bad Habits'.

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL