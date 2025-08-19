Ed Sheeran u Hrvatskoj snima spot! Vidjeli su ga na Hvaru...

Slavni glazbenik Ed Sheeran snima spot upravo na našoj obali, i to na Hvaru. Tamo je viđen u društvu zvijezde Netflixove hit serije Bridgerton
Lijepu Našu kao destinaciju za odmor odabiru mnoge svjetske zvijezde, a poznati pjevač Ed Sheeran odabrao je našu obalu za snimanje novog spota, doznaje Večernji list. Britanski glazbenik viđen je na Hvaru u društvu glumice Phoebe Dynevor koja će se također pojaviti u spotu.
Detalji novog spota su nepoznati. Večernji list od mještana doznaje da su dijelovi spota snimani u kafiću Kiva i na plaži Dubovica, a stanovnici su slavnog glazbenika opisali kao iznimno pristojnog i skromnog. Snimanje se navodno nastavlja u Splitu.
Ed Sheeran prvi put je nastupio u Hrvatskoj prošle godine na zagrebačkom Hipodromu. Hrpa fanova došlo je poslušati omiljenog glazbenika, a on je njima odsvirao svoje najveće hitove. Pred preko 70.000 ljudi, Sheeran je obožavateljima u Zagrebu pružio noć za pamćenje.
