SLAVNI GLAZBENIK

Ed Sheeran u Hrvatskoj snima spot! Vidjeli su ga na Hvaru...

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: < 1 min
4
Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Slavni glazbenik Ed Sheeran snima spot upravo na našoj obali, i to na Hvaru. Tamo je viđen u društvu zvijezde Netflixove hit serije Bridgerton

Lijepu Našu kao destinaciju za odmor odabiru mnoge svjetske zvijezde, a poznati pjevač Ed Sheeran odabrao je našu obalu za snimanje novog spota, doznaje Večernji list. Britanski glazbenik viđen je na Hvaru u društvu glumice Phoebe Dynevor koja će se također pojaviti u spotu.

Foto: Instagram

Detalji novog spota su nepoznati. Večernji list od mještana doznaje da su dijelovi spota snimani u kafiću Kiva i na plaži Dubovica, a stanovnici su slavnog glazbenika opisali kao iznimno pristojnog i skromnog. Snimanje se navodno nastavlja u Splitu. 

Ed Sheeran prvi put je nastupio u Hrvatskoj prošle godine na zagrebačkom Hipodromu. Hrpa fanova došlo je poslušati omiljenog glazbenika, a on je njima odsvirao svoje najveće hitove. Pred preko 70.000 ljudi, Sheeran je obožavateljima u Zagrebu pružio noć za pamćenje.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

