Ed Sheeran rasprodao je stajaća mjesta za koncert na Hipodromu

Ulaznice za stajanje za koncert Eda Sheerana 10. kolovoza na zagrebačkom Hipodromu su rasprodane, ali ima još slobodnih ulaznica na tribinama, objavio je organizator koncerta Outbox agencija.

Sheeran, jedna od najvećih svjetskih pop zvijezda, po prvi put dolazi u Hrvatsku na zagrebački Hipodrom u sklopu europskog dijela ‘+ - = ÷ x’ Mathematics turneje, kojom potvrđuje svoju dugogodišnju dominaciju glazbenom pop scenom.

Dosad je prodao više od 150 milijuna ploča, uvrstivši se među najprodavanije izvođače u povijesti popularne glazbe.

Own Our Venues campaign | Foto: HANNAH MCKAY/PRESS ASSOCIATION

Britanski pjevač, tekstopisac i skladatelj, rođen 1991. u Halifaxu, West Yorkshireu u Engleskoj, od malena je pokazivao glazbeni talent, a odrastao je u obiteljskom okruženju sklonom umjetnosti i glazbi.

Rano je odlučio postati glazbenik i pisati vlastite pjesme, u srednjoj školi već je bilo jasno da će to zaista biti put kojim će ići, no tek odlaskom u London kreće s ozbiljnijom karijerom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Bend Antytila se iz ratnog Kijeva obratio Ed Sheeranu: 'Želimo glazbom pokazati svijetu da je Ukrajina snažna' | Video: KanalRi

Sheeranov prvi studijski album, "+" (Plus), koji je otvorio eru njegovih 'matematičkih' izdanja, objavljen je 2011. i dosegao je peto mjesto na Billboardovoj ljestvici, osiguravši mu prvu nominaciju za Grammy, za singl “The A Team”.

Tri godine kasnije objavljuje drugi album "×" (Multiply) kojim je zauzeo prva mjesta top ljestvica najavivši nezaustavljivi niz uspjeha kod publike i kritike, nagrada i rasprodanih koncerata sa svakim sljedećim albumom.

Uslijedio je 2017. album "÷" (Divide) s kojim je osvojio Grammyja i s kojega se najviše pamti hit single “Shape of You”, dvije godine kasnije objavljuje i album suradnji, među ostalim, s Cardi B, Chance the Rapperom, Brunom Marsom i Chrisom Stapletonom.

Matematički niz nastavlja 2021. godine albumom "=" (Equals), a lani je izdao dva albuma "-" (Subtract) i "Autumn Variations", uz sve pohvale kritike, a na oba je Sheeran surađivao s Aaronom Dessnerom iz The Nationala.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL