Ed Sheeran slavi 33. rođendan: Eminem ga izliječio od mucanja, a supruzina bolest ga razarala

Riđokosi šarmer s gitarom Ed Sheeran danas slavi 33. rođendan, a publika u Hrvatskoj uskoro će imati priliku otići na njegov koncert. Glazbenik svojim hitovima pokorava svjetske top ljestvice, a osvojio je i Grammy za najbolji vokalni pop album. Može se pohvaliti i kako je oborio rekord na Spotifyu s 57 milijuna preslušavanja prvog dana novog albuma 'Divide', ali nije uvijek sve bilo tako bajno.

Mucao je, a izliječio ga Eminem

Kao klinac na istoku Engleske, u Suffolku, Sheeran je gitaru počeo svirati jako rano. Kao prijelomni trenutak u njegovoj biografiji često se ističe Eminemov legendarni album 'Marshall Matters'.

Navodno je mucao, ali fasciniran reperovim albumom je prestao. Sa 16 godina Sheeran je shvatio da je glazba ono što čime se želi baviti pa se ispisao iz škole i odselio u London kako bi 'ganjao' karijeru. Svirao je po barovima diljem Engleske.

Imao turneju s Taylor Swift

Na sceni se pojavio 2011. godine kada je objavio EP No. 5 Collaborations Project, a prvi album, '+', objavio je u rujnu 2011.

Prvijenac je doživio ogroman uspjeh te je bio najprodavaniji debi album te godine. Već iduće godine dobio je Brit Award za najboljeg britanskog muškog solo umjetnika. Vrlo brzo je krenula i njegova međunarodna karijera te je počeo skladati za One Direction i Taylor Swift. Većinu 2013. godine proveo je na turneji s Taylor Swift, otvarajući njene koncerte.

Tužba zbog plagijata

Zbog najvećeg hita 'Shape of You' Sheerana je tužio britanski glazbenik Sami Chokri koji ga je optužio da je ukrao dio iz njegove pjesme 'Oh Why' iz 2015. godine. Pjevač je prije suđenja izjavio kako se ne sjeća da je ikada čuo tu pjesmu i negirao je da je plagirao. Također, pjevač je negirao da 'posuđuje' ideje od nepoznatih tekstopisaca. 2022. sud je odlučio da pjevač i tekstopisac ipak nije odgovoran za ovakve optužbe.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

Najveći udarac je bila bolest supruge

Sad je u sretnom braku sa Cherry Seaborn s kojom ima dvije kćeri, Lyru i Jupiter. Zajedno su od 2015. godine, a vjenčali su se 2019. Navodno je supruzi posvetio mnogo pjesama, uključujući hitove 'Perfect' i 'Shape of You'.

Foto: Instagram/Ed Sheeran

Najteži udarac primio je kad se njegova supruga borila s tumorom dok je bila trudna s jednom od njihove dvije kćeri pa se nije smjela liječiti sve do poroda.

- Prolazio sam kroz strah, depresiju i tjeskobu. Osjećao sam se kao da se davim, s glavom ispod površine, gledam prema gore, ali ne mogu doći do zraka - ispričao je ranije pjevač.

Problemi s bulimijom

Pjevač je u razgovoru 2023. za Rolling Stone progovorio o borbi s poremećajem u prehrani. Glazbenik je ispričao da je bio jako opterećen svojim izgledom, uspoređivao se s drugima, a naposljetku bi se, kaže, prežderavao i zatim povraćao.

- Pitao sam se zašto sam tako debeo, dok ostali dečki imaju fantastičnu građu. Pitao sam se zašto ja nemam pločice. Aha. Zato što volim kebab i pivo - ispričao je pjevač.

Foto: XPB/PRESS ASSOCIATION

- Zatim sam radio s Justinom Bieberom i Shawnom Mendesom. I oni su imali fantastične figure - priznao je Ed i dodao kako je naposljetku situacija eskalirala i rezultiralo je time da je razvio poremećaj prehrane - bulimiju.

- Dok govorim o nekim stvarima, osjećam se neugodno. Znam da će ljudi to prepoznati, ali treba biti iskren. Puno ljudi radi istu stvar i to skriva - poručio je glazbenik.

Obožava umake

Poznato je i da je Ed toliki obožavatelj kečapa, a odlučio je pokrenuti vlastitu liniju umaka. Kao veliki obožavatelj kečapa Ed si je na ruku dao istetovirati bocu poznatog proizvođača kečapa 'Heinz', a 2019. je bio i njihovo zaštitno lice kada je snimio reklamu za njih. U reklami Ed dolazi na večeru u luksuzni restoran gdje si obrok dodatno začini s bočicom kečapa koju je ponio sa sobom.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Tada je proizvedena i limitirana bočica kečapa s ilustracijom njegove tetovaže, a prodana je na humanitarnoj akciji u Londonu u aukcijskoj kući Christie's.

Foto: David Parry

Dolazak u Hrvatsku

Ed Sheeran u 2024. dovodi svoju rekordnu ‘+ - = ÷ x’ Mathematics turneju u Aziju I Europu. Po prvi put stiže u Hrvatsku i to na zagrebački Hipodrom 10. kolovoza 2024. godine. Cijene ulaznica kretat će se između 74.90 i 129.90 eura.

- Dolazak Sheerana u Zagreb sljedeće ljeto rezultat je uspješne suradnje Grada Zagreba i njegovog tima. Drago nam je što ćemo građanima moći priuštiti vrhunski spektakl u kojem vjerujem da će uživati - rekla je Emina Višnić, pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

POGLEDAJTE VIDEO: VELIKI INTERVJU S MOMČILOM OTAŠEVIĆEM