Sheerana napustili glazbenici zbog Palestine. Za nastavak turneje angažirao je nove

Ed Sheeran angažirao je nove predgrupe za nastavak američkog dijela turneje 'Loop' nakon što su dosadašnji izvođači odustali od nastupa. Odlazak glazbenika uslijedio je u znak prosvjeda zbog uklanjanja repera Macklemorea s turneje.

Bivši pjevač grupe The Fray, Isaac Slade, uskočio je kao zamjena i potvrdio nastupe na nadolazećim stadionima. Slade se već pojavio kao gost iznenađenja na nedavnom koncertu u Atlanti, gdje je izveo poznate hitove svog bivšeg benda, uključujući pjesmu 'How to Save a Life'.

​- Čini se da u današnjem svijetu svi biraju strane, i to je u redu - poručio je Slade publici tijekom tog nastupa.

Glazbenik je na društvenim mrežama objavio da će nastupiti u Indianapolisu, Charlotteu, Arlingtonu te Tampi. Uz njega, kao dodatna predgrupa najavljen je i Brooks Rosser, ovogodišnji natjecatelj televizijske emisije 'American Idol'.

Rosser je izrazio veliko uzbuđenje zbog prilike da otvori koncert popularnog britanskog pjevača. Zanimljivo je da će koncerti u Hollywoodu na Floridi krajem listopada biti održani bez predgrupa jer se radi o nastupima u sklopu kasina.

Problemi na turneji počeli su nakon što je Macklemore uklonjen iz programa jer je tijekom koncerata u New Jerseyju izražavao podršku Palestini. Reper je uzvikivao da Palestina mora biti slobodna te je izveo svoju prosvjednu pjesmu 'Hind's Hall', što je izazvalo oštre reakcije pojedinih vlasnika stadiona.

Milijarder Robert Kraft navodno je zaprijetio otkazivanjem budućih koncerata na svom stadionu ako reper ostane dio programa. Zbog te odluke s turneje su se povukli brojni drugi izvođači, uključujući Finneasa, Lukasa Grahama i irski bend Beoga.

​- Nitko ne bi smio odlučivati o tome tko smije govoriti na temelju svog bankovnog računa - komentirao je Lukas Forchhammer iz danskog pop benda.

Sheeran se obratio publici u Philadelphiji i ispričao zbog cijele situacije. Priznao je da je duboko zabrinut zbog ograničavanja slobode govora. Pjevač je naglasio da odluka nije bila njegova, već su je donijeli promotori nakon pritiska vlasnika dvorana. Dok Sheeran pokušava stabilizirati američku turneju, Macklemore je najavio vlastitu koncertnu seriju pod nazivom 'Macklemore & Friends: Free Palestine'.

Reper je odlučio okupiti umjetnike koji su javno iskazivali solidarnost s palestinskim narodom. Koncerti će se održati u Dublinu, Parizu i Londonu, a interes publike pokazao se iznimno velikim.

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Macklemore je na Instagramu objavio da su svi nastupi rasprodani gotovo odmah nakon početka prodaje ulaznica.

​- Iskreno sam zatečen, ove smo koncerte organizirali brzo jer vjerujemo da glazbenici mogu biti solidarni s Palestinom - napisao je reper na društvenim mrežama.

Najavio je da će mu se na pozornici pridružiti razni izvođači koji su koristili svoje platforme kako bi iskazali podršku Palestincima, bez obzira na moguće poslovne posljedice. Cijela je situacija privukla veliku pozornost javnosti i pokrenula rasprave o utjecaju politike na glazbenu industriju.

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija