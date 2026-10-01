Nakon sukoba sa Sheeranom, Macklemore rasprodao turneju

Ed Sheeran uklonio je Macklemorea sa svoje turneje zbog njegovih propalestinskih stavova, a reper je sada objavio da je njegova vlastita turneja 'Free Palestine' u potpunosti rasprodana. Vijest je podijelio na Instagramu, gdje je potvrdio da su ulaznice za sva tri najavljena koncerta rasprodane odmah po puštanju u prodaju, piše The Hollywood Reporter.

- Iskreno sam oduševljen. Ove smo koncerte organizirali brzo i u suradnji sa zajednicom jer vjerujemo da glazbenici mogu biti solidarni s Palestinom, iskoristiti pozornicu za prikupljanje sredstava i pokazati kako izgleda kolektivno djelovanje. Kada moćnici pokušavaju utišati naše pozive na slobodu, umjetnost će uvijek biti oblik otpora - napisao je Macklemore.

Reper Macklemore je prošlog tjedna najavio vlastitu turneju 'Free Palestine' te je istaknuo da će sav prihod ići organizacijama koje pomažu palestinskom narodu. Odluka o turneji uslijedila je nakon što je The Hollywood Reporter objavio da je reper uklonjen s popisa predgrupa na Sheeranovoj turneji, a promotor je pojasnio da su dvorane i stadioni, uključujući Gillette Stadium u vlasništvu Roberta Krafta, zaprijetili otkazivanjem suradnje ako Macklemore ostane dio programa.

- Odluka o Macklemoreovu odlasku s turneje bila je promotorova, a ne moja. Macklemoreov ugovor bio je sklopljen s promotorom, a ne sa mnom - objasnio je Sheeran.