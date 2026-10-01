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'FREE PALESTINE'

Nakon sukoba sa Sheeranom, Macklemore rasprodao turneju

Piše Maša Mai Čigir,
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Nakon sukoba sa Sheeranom, Macklemore rasprodao turneju
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Foto: Profimedia
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Nakon što je Macklemore uklonjen s turneje Eda Sheerana zbog svojih stavova o Palestini, reper je objavio da je njegova vlastita turneja 'Free Palestine' rasprodana

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Ed Sheeran uklonio je Macklemorea sa svoje turneje zbog njegovih propalestinskih stavova, a reper je sada objavio da je njegova vlastita turneja 'Free Palestine' u potpunosti rasprodana. Vijest je podijelio na Instagramu, gdje je potvrdio da su ulaznice za sva tri najavljena koncerta rasprodane odmah po puštanju u prodaju, piše The Hollywood Reporter.

- Iskreno sam oduševljen. Ove smo koncerte organizirali brzo i u suradnji sa zajednicom jer vjerujemo da glazbenici mogu biti solidarni s Palestinom, iskoristiti pozornicu za prikupljanje sredstava i pokazati kako izgleda kolektivno djelovanje. Kada moćnici pokušavaju utišati naše pozive na slobodu, umjetnost će uvijek biti oblik otpora - napisao je Macklemore.

NOVI REPEROV POTEZ Macklemore najavio turneju 'Slobodna Palestina' nakon kontroverze sa Sheeranom
Macklemore najavio turneju 'Slobodna Palestina' nakon kontroverze sa Sheeranom

Reper Macklemore je prošlog tjedna najavio vlastitu turneju 'Free Palestine' te je istaknuo da će sav prihod ići organizacijama koje pomažu palestinskom narodu. Odluka o turneji uslijedila je nakon što je The Hollywood Reporter objavio da je reper uklonjen s popisa predgrupa na Sheeranovoj turneji, a promotor je pojasnio da su dvorane i stadioni, uključujući Gillette Stadium u vlasništvu Roberta Krafta, zaprijetili otkazivanjem suradnje ako Macklemore ostane dio programa.

- Odluka o Macklemoreovu odlasku s turneje bila je promotorova, a ne moja. Macklemoreov ugovor bio je sklopljen s promotorom, a ne sa mnom - objasnio je Sheeran.

DRAMA ZBOG PODRŠKE PALESTINI Zbog Macklemorea su Sheeranu suradnju otkazali svi preostali izvođači s njegove turneje
Zbog Macklemorea su Sheeranu suradnju otkazali svi preostali izvođači s njegove turneje

Pjevač je dodao da je cijeli tjedan razgovarao s predstavnicima dvorana kako bi pokušao pronaći zajednički jezik te kako je sudjelovao u razgovorima s promotorima i aktivistima s obje strane, ali odluka dvorana i promotora bila je konačna. Sheeran se na kritike osvrnuo i tijekom koncerta u Philadelphiji 19. rujna.

- Kroz karijeru se trudim ne biti politički komentator jer želim da moja glazba i nastupi govore o jedinstvu, a ne o podjelama. O ljudskosti, a ne o politici - rekao je publici.

Cijeli sukob krenuo je početkom rujna, kada je Macklemore kao predgrupa Sheeranu na stadionu MetLife u New Jerseyju poslao poruke podrške Palestini uz prateću ikonografiju. Nakon toga je nekoliko proizraelskih organizacija, kao i pjevačica Pink, zatražilo njegovo uklanjanje s turneje.

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