Macklemore najavio turneju 'Slobodna Palestina' nakon kontroverze sa Sheeranom

Američki reper Macklemore najavio je europsku turneju pod nazivom 'Free Palestine' nakon što je izbačen s programa turneje 'Loop' glazbenika Eda Sheerana zbog svojih javnih istupa o ratu u Gazi, u kojima je pozvao na 'slobodnu Palestinu' te poručio stanovnicima Gaze i okupirane Zapadne obale da nisu zaboravljeni.

Macklemore će nastupiti u Dublinu, Parizu i Londonu, nakon što je zbog komentara o Gazi uklonjen s popisa izvođača koji su trebali nastupati kao predgrupa Sheeranu.

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U međuvremenu su svi izvođači koji su trebali nastupati kao predgrupe na Sheeranovoj turneji 'Loop', među kojima su irski pjevač Aaron Rowe, Grammyjem nagrađeni glazbenik Finneas, brat Billie Eilish, danski glazbenik Lukas Graham te njegov prateći sastav Beoga, odustali od preostalih koncerata.

Američki reper u četvrtak je objavio da će okupiti glazbenike i prijatelje na nizu nastupa čiji je cilj prikupljanje pomoći i pružanje potpore ljudima u Palestini.

- Ako su nam posljednjih nekoliko tjedana išta pokazala, onda je to da se u posljednje tri godine nešto promijenilo. Došlo je do kolektivnog buđenja svijesti o palestinskom oslobođenju, moći milijardera koji pokušavaju cenzurirati takve pozive te o tome što danas očekujemo od umjetnika. Godina je 2026. Biti apolitičan pred genocidom više nije dovoljno. Ljudi traže od umjetnika da se uključe, informiraju i budu dio zajednice. Da pozornicu koriste za nešto više od zabave. Da se suprotstave pokušajima ušutkavanja poziva na slobodnu Palestinu - napisao je Macklemore na Instagramu najavljujući turneju.

Robert Kraft, čija kompanija Kraft Group posjeduje Gillette Stadium, bio je jedan od ljudi koji su kontaktirali Sheerana i poručili mu da ondje neće moći nastupati ako Macklemore ne bude uklonjen s turneje. Sheeran je rekao da je odluku o uklanjanju Macklemorea donio organizator turneje, a ne on.

Macklemore je potom rekao da je ono što mu se dogodilo „veće od jednog umjetnika ili jedne pozornice“ te kritizirao utjecaj milijardera na to čiji se glasovi mogu čuti na pozornicama, a čiji su previše opasni da bi ih se čulo.

- Proteklog tjedna kontaktirao sam umjetnike koji su javno istupili i iskoristili svoje pozornice kako bi iskazali solidarnost s palestinskim narodom, bez obzira na posljedice - napisao je.

Koncert Eda Sheerana na Zagrebačkom hipodromu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Najava nove turneje uslijedila je nakon što je Sheeran u subotu održao prvi koncert od izbijanja kontroverze te tom prilikom rekao da se nakon svega zapitao 'želi li uopće biti umjetnik'.

Turneja 'Free Palestine' počinje 26. listopada u dublinskoj 3Areni, a zatim slijede koncerti u pariškoj Accor Areni 29. listopada i londonskoj Wembley Areni 30. listopada.

Organizatori su najavili da će naknadno objaviti imena drugih izvođača i dodatne gradove, uključujući i koncerte u Sjedinjenim Američkim Državama. Sav prihod od koncerata bit će namijenjen organizacijama koje pružaju pomoć Palestincima, uključujući zdravstvenu i humanitarnu pomoć, obrazovanje, potporu zajednici i zagovaranje.