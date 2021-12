Iako u početku Edin nije želio puno otkrivali o prekidu sa Sanelom, na kraju je ipak otvorio dušu u velikom intervjuu i na društvenim mrežama. Odgovarao je na pitanja znatiželjnih pratitelja te otkrio detalje o svom ljubavnom životu, poslu i odnosu sa Sanelom.

Edinovog pratitelja zanimalo je kako to da je smatrao Sanelu damom nakon rječnika koji je pokazala u showu.

- Ona je u početku prema meni stvarno bila super, ne mogu reći ništa. No međutim, onog trenutka kada je došla kod mene da živimo skupa to nije bila to nije bila ista žena, njeno ponašanje prema meni, prema nama se promijenilo itekako - odgovorio je Edin.

- Apsolutno nikakvog odnosa da kažem nije bilo među nama, jer je ona bila u svojoj nekoj fazi, kako kaže. Ta faza je trajala skoro tri mjeseca i ništa se apsolutno nije promijenilo. Tako da stvarni razlog našeg prekida je isključivo njeno ponašanje! - dodao je.

Kasnije je negirao da je razlog njihovog prekida bila daljina, kako tvrdi Sanela.

- Daljina ne bi nikad bila problem da je samo ponašanje bilo kako treba i naš odnos, a živjeti s nekim, eto, tek tako i biti nesretan ne treba nikome, a posebno ne meni. Ako se itko trudio to sam zaista bio ja, što se i moglo vidjeti kroz sve što sam prošao - napisao je.

Na sljedećem storyju napisao je da pomirenje sa Sanelom nije moguće, a jednog je pratitelja zanimalo zašto Sanela na svom profilu i dalje ima njihove zajedničke fotografije.

- To pitajte nju - odgovorio je Edin kratko. Pratiteljima je otkrio i da još uvijek radi u autosalonu u Bihaću, te da je visok 170 centimetara.

Pratitelje je zanimalo i je li Edin nakon prekida pronašao novu djevojku.

- Čut će se sve - bio je misteriozan Edin.