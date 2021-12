Ubrzo nakon završnice 'Braka na prvu' Sanela Novljaković (38) i Edin Bešić (33) otkrili su da je njihovoj ljubavi došao kraj i da su raskinuli zaruke. I dok Sanela tvrdi da je za sve kriva daljina, Edin nam je ispričao svoju stranu priče, koja je potpuno drugačija.

- U vezi smo bili svega otprilike 6 mjeseci. Živjeli smo skupa kod mene u Bihaću neka 3 mjeseca. U početku je bilo jako zanimljivo, ali ne baš kako sam očekivao jer se ona dosta promijenila po završetku snimanja, nije bila ona ista Sanela kakva je bila prema meni za vrijeme showa. Ja sam to neko vrijeme tolerirao, ali preko sebe nisam mogao ići jer iako sam jako strpljiv inače, postoje granice preko kojih ne idem, pa tako je bilo i u ovom slučaju - objasnio nam je.

O razlozima prekida nije želio mnogo govoriti, samo je rekao kako stvarni život nije show.

- Za stvarni razlog bi bilo najbolje da pitate nju - kaže Edin. Nakon što je Sanela izjavila da je njihovoj ljubavi udaljenost stala na put, Edin je to oštro demantirao na društvenim mrežama.

- Daljina ne bi nikad bila problem da je samo ponašanje bilo kako treba, i naš odnos. Živjeti s nekim, eto, tek tako i biti nesretan ne treba nikome, a posebno ne meni. Stvarni razlog našeg prekida je isključivo njezino ponašanje - napisao je odlučno.

Nakon svega ostali su u korektnim odnosima i povremeno se čuju, kaže nam Sanela. Edin nam je to potvrdio, no istaknuo je kako je Sanela glavni inicijator njihove komunikacije.

- Ona se povremeno javi ako što treba upitati ili komentirati, ja se, doduše, nikad ne javim prvi - objasnio je.

Kad Edin i Sanela pričaju jedno o drugome, teško je ne primijetiti veliku razliku u odnosu na njihova obećanja i izjave ljubavi kojima smo svjedočili u showu.

Podsjećamo, oboje su bili nezadovoljni svojim televizijskim supružnicima te su se u tajnosti počeli dopisivati i viđati tijekom snimanja. Edin nije mogao pronaći zajednički jezik s Ernom Hrnjić (25), a Saneli je Jasmin Čaušević (40) od prve epizode dao do znanja da mu se ne sviđa.

Nakon samo nekoliko dana dopisivanja oboje su bili uvjereni da je u pitanju ljubav. Odustali su od svojih televizijskih brakova te su se vratili u “Brak na prvu” kao novi par.

Nakon toga je sve, barem naizgled, bilo idilično. Nisu ispuštali jedno drugo iz ruku te smo svakodnevno pratili njihove romantične geste i spojeve. Sanela je Edina vrlo brzo proglasila “čovjekom života”, a on je rekao da je znao da je ona prava čim ju je ugledao.

Edin je uoči njihova posljednjeg izlaska odlučio zaprositi Sanelu. Međutim, istu večer su se pojavili i prvi problemi u njihovu odnosu. Sanela je bila loše raspoložena zbog loših reakcija pojedinih kandidata na njihov povratak u show. Cijelu večer se žalila, a na kraju je i zaplakala, a zbunjeni Edin je odustao od prosidbe i zaključio da je “sve pošlo niz vodu”.

Međutim, u finalnoj epizodi je Edin ipak zaprosio Sanelu, a ona je kroz suze radosnice pristala te mu obećala da će dati sve od sebe da ostatak života provedu “top”.

Godinu dana poslije Edin drugačije gleda na situaciju te priznaje da je brzao u svom odnosu sa Sanelom.

- Iskreno, da, jesam brzao. Međutim, kako sam zadnjih godina bio jako povučen i sam dolazak u show je bio moj izlazak iz neke ‘komfor zone’, pa je tako i sve što se dogodilo i što sam uradio s tim povezano. Uvijek sam išao na sigurno i dugo čekao da nešto uradim, zbog čega sam dosta stvari i propustio u životu, zbog straha što će biti. Ovaj put sam išao na sve ili ništa pa da vidim što će biti - kaže Edin te zaključuje kako se ipak trebao, kao i inače, držati svoje sigurnosti.

- Sve je to život i to ne bih znao da nisam probao, tako da ne žalim ni najmanje. Sad kad sagledam širu sliku svega, prosidba definitivno nije bila pametan potez, ali što se može - kaže on.

Sanela i Edin u emisiji su pitali eksperte zašto ih nisu odmah na početku spojili, a njihov je odgovor bio - zbog previše sličnosti. Čini se kako se upravo ta prognoza na kraju ispostavila točnom.

- Ono što je mene privuklo u početku kod nje je bila ta smirenost i pažnja, što inače volim i kakav sam i ja sam, ali onda se desilo sve ono, sva drama i ostao sam zbunjen, ali nastavio sam, dao sam i dalje šansu jer svatko može imati loše trenutke. No to se nastavilo i kasnije, što me već polako udaljavalo od nje - objasnio nam je.

Edin se sad vratio svom poslu i obvezama, no nije siguran vjeruje li i dalje u ljubav nakon svega što je prošao.

- Sad će bilo kojoj biti jako teško mene osvojiti jer ću biti dosta oprezniji nego prije. Neki kažu da ću postati najpoželjniji neženja - našalio se.