Edo i Mislav se posvađali, Šepić otišao s treninga: 'Moraš raditi stvari koje nikada nisi radio...'

U novoj epizodi 'Života na vagi' trener Edo Mehmedović od svog je crvenog tima tražio da urlikom iz sebe izbace sve frustracije. Svi su kandidati sudjelovali, osim Mislava Šepića, čije je odbijanje razočaralo trenera.

- Poželim potaknuti pasivnu agresije da se u obliku aktivne ispolji kroz trening. Želim od njega nešto za što se on može uhvatiti - rekao je Edo i zamolio Mislava da iz sebe sve izbaci.

- Prestanite bit slabi, tu nema mjesta za takve - rekao je Edo, a Mislav je napustio trening.

- Idem unutra, idem unutra - rekao je Mislav i otišao u kuću.

- Pusti me na miru, makni se - rekao je Mislav Edi.

- Ako želiš postati osoba kakva nikad nisi bio, onda moraš raditi stvari koje nikada nisi radio - rekao je Edo. Mislav je ponavljao kako mu treba odmor te da se ne osjeća dobro.

Na vaganju je Mislav izgubio 3,5 kilograma. Edu je to prilično razočaralo zato što od njega očekuje više. Mislav je objasnio kako mu kad je prvi put skinuo kilograme naglo naraslo samopouzdanje i da mu je to udarilo u glavu i postao je prepotentan i bahat.