Edo Maajka: Nisam na TV-u pa misle da sam se povukao...

Edo Maajka: Nisam na TV-u pa misle da sam se povukao...
Legendarni reper u ponedjeljak izbacuje novi album 'I Like To Dance', koji je nastao u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a, a pjesma 'Izdajničko kolo' sad ima i spot

’Izdajničko kolo’ mi je jedna od omiljenih pjesama s omiljenog albuma ‘Put u plus’, kaže nam reper, tekstopisac i glazbeni producent Edo Maajka (47), koji je u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a odlučio upravo nju uvrstiti među tri njima vrlo drage pjesme bez spotova koje su dobile orkestralno ruho.

