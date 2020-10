Edo: 'Vijoleta voli biti u društvu muškarca, paše joj pažnja koju joj poklanjam, to je isplanirano'

<p><strong>Vijoleta Taleski</strong> (48) iz Zagreba ovaj je ciklus imala borbu u svojoj glavi zbog prošlog vaganja i rezultata kojeg je ostvarila, a koji je za nju bio loš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trenerica Sanja odgovorila na 24 pitanja!</strong></p><p>Trener Edo Mehmedović je komentirao da je moguće da sada ostvari bolji rezultat s obzirom na to kako je vježbala ovaj tjedan jer joj je loša vaga bila motivacija da radi još više. </p><p>Vijoleta je u drugom ciklusu izgubila 3,2 kilograma i bila je zadovoljna svojim rezultatom.</p><p>- Ja vodim taj ugostiteljski lokal i tu se puno gostiju kladilo i puno gostiju gleda kako ja puno jedem... I sad da idem nakon dva tjedna, sprdali bi me kao što bih i ja njih sprdala - objasnila je zašto je još jače trenirala u drugom ciklusu.</p><p>- Edo je divno strog - komentirala je Vijoleta kroz smijeh te dodala da ju tjera da vježba, ali da nju treba tjerati. To je shvatio i sam Edo pa je 'dao gasa'. </p><p>- Mislim da Vijoleti ta njezina damska strana dolazi do izražaja, da voli biti u društvu muškarca i sigurno da joj paše pažnja koju joj ja poklanjam. Sve mi to radimo sinkronizirano i vrlo planirano na neki način. I ona uživa u tome i ja uživam u tome, imamo jednu dobru energiju - komentirao je Edo.</p><p>Ovih dana je u showu bilo malo tenzija zbog Dominika kojeg kandidati smatraju agresivcem, a on se pak brani kako njega nitko ne shvaća.</p><p>Nakon što su izgladili situaciju, Petra mu je rekla neka se ne ponaša kao vuk samotnjak već da sa svojim timom mora dijeliti probleme kako bi im svima bilo lakše i kako bi se što bolje povezali i zbližili. </p>