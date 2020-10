'Upropastio sam djecu. Kći (14) ima više od sto kilograma...'

Prije ulaska u show, Danijel Tomin sebe je opisao u dvije riječi - lini Dalmatinac. Otkrio je i kako nimalo ne pomaže svojoj supruzi i kako se cijelo vrijeme nalazi u stanju 'fjake'

<p>Natjecatelji nove sezone showa 'Život na vagi' odlučili su otvoriti dušu i pred tisućama gledatelja ispričati svoju životnu priču. No jedna priča posebno je potresla gledatelje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>Prije ulaska u show <strong>Danijel Tomin</strong> sebe je opisao u dvije riječi - 'lini Dalmatinac'. Otkrio je i kako nimalo ne pomaže svojoj supruzi i kako se cijelo vrijeme nalazi u stanju 'fjake'. </p><p>- Ja donosim smeće od hrane u kuću i moja kći to jede. Sa svojom lijenošću sam je upropastio - rekao je Danijel i dodao kako mu je kći 'bucmasta'. Sin mu je došao pružiti podršku na početku showa, a otkrio je i kako je nedavno izgubio oko 70 kilograma. </p><p>Nakon prvog treninga i razgovora s nutricionisticom, Danijel je odlučio iskreno razgovarati i s trenericom. Otkrio je kako mu 14-godišnja kći ima više od sto kilograma te kako je svjestan da je kriv za njezino stanje. </p><p>- Sramota i užas. Žalim jako zbog svega. Griješio sam u prehrani i svemu i želim to promijeniti da sve ovo što ovdje naučim prenesem na svoju obitelj te da krenemo otpočetka. Djeca pate, a jedino su roditelji krive. Upropastio sam im život - zaključio je Danijel. </p>