Egocentrična Madonna: Pričala o sebi, a ne Arethi Franklin...

Kako se posveta Arethi pretvorila u Madonnin monolog, komentirali su ljutiti fanovi. Madonna (60) razljutila je obožavatelje govorom na dodjeli MTV Video Music Awards u kojem je trebala odati počast pokojnoj 'kraljici soula' Arethi Franklin.

Pjevačica, koja je dodjeljivala i nagradu u kategoriji video godine, raspričala se o svom početku karijere i kako je na audiciji pjevala Arethin hit 'Natural Woman'. Madonna je istaknula da joj je odabir te pjesme omogućio 'uzlet glazbene karijere' u Francuskoj.

- Aretha Franklin je promijenila smjer mog života. Napustila sam Detroit kada sam imala 18 godina s 35 dolara u svom džepu. Moj san je bio da uspijem kao profesionalna plesačica. Nakon godina borbe i besparice, odlučila sam otići na audiciju za glazbeno kazalište jer sam čula da je plaća dobra - prisjetila se pjevačica.

Dodala je kako do tada nije željela postati pjevačica, a svaka njezina audicija je završila bezuspješno. Madonna je istaknula kako su ju odbijali za uloge i govorili da je preniska, kako se ne uklapa te da nije dovoljno lijepa. No onda je otišla na na audiciju za francusku disko senzaciju koja je tražila prateće vokale i plesače za svjetsku turneju.

- Dva ogromna francuska producenta su sjedila u praznom kazalištu izazivajući me da budem nevjerojatna. Pitali su me jesam li pripremila pjesmu i počela sam paničariti. Morala sam brzo razmišljati. Moj sljedeći obrok je bio u pitanju. Srećom, jedan od mojih omiljenih albuma je bio 'Lady Soul' od Arethe Franklin - ispričala je Madonna. Napomenula je kako je pjevala bez glazbe jer je znala pjesmu i svaku njezinu riječ.

- Postoji veza jer se ništa od ovog ne bi dogodilo bez naše 'soul dame'. Ona me dovela do toga gdje sam danas i znam da je utjecala na jako puno ljudi koji su tu u dvorani u Music Hallu u New Yorku. Želim zahvaliti Arethi koja nas je osnažila. Poštovanje. Neka Kraljica dugo živi - ispričala je pjevačica. Madonnin govor je razljutio fanove koji su komentirali da je posveta koju su čuli s 'najviše nepoštovanja ikada'.

- Skoro bih radije da je Madonna izmesarila neku Arethinu pjesmu nego da je govorila o sebi 10 minuta. Nisam znao da je to posveta Madonni od Madonne. Je li to neka stand up točka? Priča li svoju životnu priču? Radi li se tu o Arethi - pitali su se obožavatelji.

'Kraljica soula' je preminula u 77. godini života 16. kolovoza u Detroitu okružena obitelji. Glazbenica, koja de godinama borila s rakom gušterače, iza sebe je ostavila četvero djece, sinove Clarencea Franklina (63), Edwarda Franklina (61), Teda Whitea Juniora (54) i Kecalfa Cunninghama (48) te tugujuću obitelj i obožavatelje diljem svijeta.

