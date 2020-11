'Einstein je najbolje ideje imao na WC-u, a ja dok se tuširam...'

<p>Fric je najveći as. Što drugo mogu reći o legendi, a da već nije rečeno?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prošlogodišnji pobjednik Frica</strong></p><p>Rekao nam je to<strong> Andrija Škare</strong>, koji je s romanom “Dva prsta iznad gležnja” ušao među 14 naslova za izbor Nagrade Fric. Inače, to je generacijski roman u kojemu se obračunava s vlastitim odrastanjem kasnih 1990-ih, ispisujući kronologiju jednoga disfunkcionalnog vremena kroz priču o obitelji koja se raspada.</p><p>- Radni naslov romana bio je ‘Tetovaža’, ali odmah mi je bilo jasno da on neće dobaciti dalje od radnog naslova. I zato što ne volim naslove koji su samo jedna riječ, a i zato što mislim da bi se tim naslovom previše objasnilo, udarilo neki možda neželjeni smjer tekstu. I ovako je jasno da je u naslovu tetovaža, tj. mjesto na kojemu se ona nalazi, ali se na nju upućuje mrvu suptilnije, nije baš obasjana reflektorom od tisuću Watta. Naslov ‘Dva prsta iznad gležnja’ mi je sinuo dok sam se tuširao, i to dok uopće nisam razmišljao o njemu, uostalom većinu dobrih ideja sam dobio baš pod tušem, slično kao što je Einstein sve dobre, revolucionarne ideje dobio na WC-u. Ne uspoređujem se s dobrim Albertom, samo kažem, ima nešto u tim kupaonicama - rekao je književnik.</p><p>Za dva i pol mjeseca, u siječnju 2021., po četvrti put bit će dodijeljena književna Nagrada Fric za najbolju proznu neprevedenu knjigu premijerno objavljenu u Hrvatskoj u razdoblju 1. 7. 2019. - 30. 6. 2020. Taj novac bi mi sigurno popravio kvalitetu života. Kupio bih vjerojatno novi laptop, ipak mi je to sredstvo za rad, laptopi su moje motike. Možda bih i malo sredio zube. Volio bih imati osmijeh kao Tom Cruise. Ili barem kao Robert Kurbaša, treba postavljati realne ciljeve - našalio se Škare i dodao kako bi njegov roman bio dobar strip.</p><p>- Zamišljam strip koji bi radili u tandemu Darko Macan i Lewis Trondheim ili pak moj drug Stipan Tadić u kompi s Manu Larcenetom, i jedna i druga kombinacija bi me nemoguće usrećila, a ta dva dueta bi napravila čudo i od predložaka s daleko manje razrađenom fabulom. Da ih netko spoji i da im u zadatak stavi da naprave strip o kamenčiću u pustinji, vjerujem da bismo dobili remek-djelo.</p><p>Nagradu Fric organizira tjednik Express, a glavni pokrovitelj je Barcaffe. A pobjednik će, osim žiroskopa, osvojiti i vrijednu novčanu nagradu od 75.000 kuna u bruto iznosu.</p>