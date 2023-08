Ekipa Bezosove jahte divljala je jet skijem kod Lastova, dobili i kazne: 'To je bio bezobrazluk'

Zbog divljanja jet skijem u blizini lastovskih plaža, dvojici stranih državljana, putnika s jahte Koru i Abeone, koje su u vlasništvu Jeffa Bezosa, na licu mjesta je izrečena novčana kazna. Svaki od prekršitelja morao je platiti po tri tisuće eura, kako piše Slobodna Dalmacija.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kaznu su, kako se navodi, platili bez pogovora. Prekršitelji su toliko 'iznervirali' kupače ispred hotela Solitudo i Jurjeve luke, te iz uvale Kremena, da su policija i djelatnici Kapetanije u kratko vrijeme zaprimili niz dojava.

- Ma to je bio bezobrazluk, iživljavanje, maltretiranje nas kupača, dođu s te glamurozne jahte, to vam je jahta onog Bezosa, i on je bio tu na Lastovu prije neki dan. I počnu izvodit p****rije, majmunarije, zalijeću se na obalu, dođu na 30, 40 metara od nas - ispričali su tako mještani.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lučka kapetanija prišla im je s upaljenim sirenama na gliseru, a prekršitelji su se zatim brzo uputili prema brodovima.

Inače, Bezos je sa zaručnicom Lauren Sanchez i prijateljima proveo desetak dana u Hrvatskoj, a onda je zemlju napustio privatnim avionom kojim je upravljala atraktivna brineta.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Međutim, njegova 500 milijuna dolara vrijedna jahta i popratni brod Abeona još su našim južnim krajevima. Nije poznato tko, osim osoblja, trenutačno boravi na njoj.