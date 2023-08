Carstvo mu se raspadalo dok se on zabavljao u Hrvatskoj: 'Više nisam menadžer ni samom sebi'

Poduzetnik i glazbeni direktor Scooter Braun (42) ovih je dana boravio u Hrvatskoj na jahti s osnivačem Amazona Jeffom Bezosom (59). Dok se društvo zabavljalo na hrvatskoj obali, Braunovo glazbeno carstvo se krenulo urušavati.

Poznati menadžer izgradio je karijeru Justinu Bieberu i Ariani Grande, radio s najvećim glazbenim zvijezdama, uključujući Taylor Swift, Demi Lovato, Kanyea Westa i Davida Guettu, a sad su ga svi oni napustili.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Zamjerio se Taylor Swift

Karijeru mi je nepovratno poljuljao skandal s Taylor Swift 2019. kad je Braun kupio master snimke njenih prvih šest studijskih albuma i prodao ih investicijskom fondu kroz ugovore u vrijednosti većoj od 300 milijuna dolara.

Swift je odmah dala do znanja da to nije njena odluka i od tad je na misiji ponovnog snimanja svojih albuma kako bi spriječila daljnju nepravednu zaradu na račun njenih originalnih snimki. Nakon njezinih istupa o načinu na koji Braun preuzima glazbu mladih umjetnika, imidž mu se krenuo urušavati te je zbog toga danas jedno od najomraženijih imena glazbene industrije.

O glasinama se oglasio nakon povratka iz Hrvatske: 'Prijelomna vijest... Više nisam menadžer ni samome sebi', napisao je.

Slavni menadžer gubi klijente jedne za drugim, iako još nije potvrđeno zašto, navodno se Braun povlači iz ove vrste posla i cilj mu je posvetiti se ulozi direktora HYBE Americe, južnokorejske tvrtke koja stoji iza najpoznatije K-pop grupe, BTS-a.

Njima je Braun prodao 'Ithaca Holdings', tvrtku pod kojoj je i njegov 'SB Projects', koji je odgovoran za menadžment, za nešto više od milijarde dolara.

Vrijednost tvrtke se danas procjenjuje na čak 11 milijardi, a ubrzo nakon preuzimanja pozicije direktora, Braun je kupio izdavačku kuću 'Quality Control', pod kojom su Migos, Lil Baby, Lil Yachty i brojni drugi reperi.

Nitko od zvijezda za sad nije javno komentirao svoje odluke, a mnoge su ga napustile samo ovaj tjedan.

Idina Menzel, glas iza 'Else', najnoviji je 'bjegunac'

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Kako piše Independent, glumica i pjevačica Idina Menzel (52), posljednja je u nizu zvijezda koje su prekinule suradnju. Zbog istaknutih nastupa u mjuziklima i kazališnim predstavama, dobila je nadimak 'Kraljica Broadwaya', a veliku slavu postigla je ulogom Else u filmu 'Frozen' i pjesmom 'Let it go'.

Osvojila je brojne nagrade, 2015. je na Super Bowlu pjevala i himnu, a s Braunom je surađivala od 2019., kad je to podijelila na svom Twitter profilu, a on joj je poželio 'dobrodošlicu u obitelj'.

Nakon četiri godine, otišla je i Lovato

Demi Lovato (31) također se prije četiri godine priključila Braunu, kad je na Instagramu objavila da joj je ta suradnja 'ostvarenje sna' i da jedva čeka raditi s 'jednim i jedinim Scooterom Braunom'.

Pjevačica je u to vrijeme imala probleme s drogom i u početku je bila jako uzbuđena oko zajedničkog rada, ali se ipak priključila zvijezdama koje 'odlaze'.

Nije se osobno oglasila, ali je Billboard prenio da je 'bilo vrijeme da Demi ode u novom smjeru, iako je zahvalna za svo vrijeme koje je provela sa SB Projectsom'. Prije tri dana pjevačica mu je na svom Instagram profilu poželjela sretan rođendan.

J Balvin raskinuo ugovor u svibnju

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Latinoamerička zvijezda J Balvin (38) suradnju je pokrenuo 2019., a prekinuo ju je u svibnju ove godine, kako izvori kažu, u prijateljskom okruženju. Kroz te četiri godine Balvin je postao partner s McDonaldsom, Nikeom i Michael Jordanom, postao je jedan od najslušanijig glazbenika u svijetu, a njegov uspjeh samo raste.

Nakon razilaženja s Braunom potpisao je novi ugovor s agencijom Roc Nation, koju je osnovao Jay Z, a surađivat će s Jay Brownom i Chris Knightom.

- Gledajući mentore koji su od umjetnika postali moguli kao Jay-Z i Pharrell, J Balvinov cilj je nadahnuti druge Latinoamerikance da sanjaju velike snove i marljivo rade na uzdizanju sebe i svojih zajednica - rekli su prilikom potpisivanja.

Grande s njime radila više od 10 godina

Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kako prenosi Billboard, slavna pjevačica Ariana Grande (30), jedna od njegovih najdugovječnijih klijentica, u ponedjeljak je također prekinula suradnju s Braunom. Zajedno su radili više od deset godina, još od njenog debitantskog albuma 'Yours Truly' iz 2013. Već ga je jednom 'napustila', 2016., na par mjeseci, a kako izvori tvrde, odluka bi sad mogla biti konačna.

Dok su izvori bliski njemu opovrgnuli tvrdnje, drugi su za People potvrdili da su ostali u prijateljskim odnosima, ali ga je pjevačica 'prerasla' i spremna je na nove puteve te da je to njen izbor jer joj je 'vrijeme za nešto novo'.

Uz Biebera od početka

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Naravno, postavlja se pitanje gdje u svom ovom kaosu stoji Justin Bieber (29), uz kojeg je Braun cijelu karijeru. Bieber je sa samo 13 godina potpisao ugovor o suradnji, i dok su predstavnici obiju strana porekli glasine o raskidu ugovora, izvor je za People rekao da nisu razgovarali već godinu dana.

- Justin poslijednjih šest mjeseci radi na novom albumu. Scooter i SB Projects nisu organizirali niti jedan sastanak ili napravili bilo što za njega. Odnos sa Scooterom je jednostavno otišao svojim tokom - rekao je.

Pjevač je zbog rijetke bolesti koja mu je paralizirala jednu stranu lica odgodio svjetsku turneju,a nedavno je prodao i većinu glazbenih prava 'Hipgnosis Songsu' prošle godine, za oko 200 milijuna, od kojih je i sam Braun sigurno dobio dobar postotak.

Nije još jasno hoće li se ova lavina nastaviti, više izvora tvrdi da su ga zvijezde napustile zbog ponašanja, dok ostali poriču i ustraju u tome da je ovo samo još jedan njegov korak u karijeri.

- Svi Braunovi klijenti su pod ugovorom i pregovori traju već nekoliko mjeseci dok Scooter preuzima svoju ulogu izvršnog direktora HYBE America - rekao je izvor blizak Braunu za Variety.