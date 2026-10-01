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POVRATAK U SVIJET SERIJE

Ekipa serije 'Crno-bijeli svijet' je opet na okupu! Pred publiku će uživo, poznato je kad i gdje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Ekipa serije 'Crno-bijeli svijet' je opet na okupu! Pred publiku će uživo, poznato je kad i gdje
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Foto: PROMO
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Glumci će pred publikom ponovno čitati odabrane scene i dijelove scenarija, uz razgovore i priče o tome kako su pojedine scene nastajale i što se događalo iza kamera

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Jedna od najpopularnijih hrvatskih televizijskih serija posljednjih desetljeća ponovno okuplja svoju ekipu. 'Crno-bijeli svijet - Live Reunion', jedinstvena večer posvećena seriji, njezinim likovima, glazbi i osamdesetima, održat će se 28. studenoga 2026. u Kinu SC u Zagrebu.

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Pet i pol godina nakon emitiranja posljednje epizode, glavni glumci i autori 'Crno-bijelog svijeta' ponovno će se naći pred publikom, ovoga puta uživo na pozornici. Povod su, zapravo, sami gledatelji: pitanje 'Hoće li biti nastavka?' jedno je od onih koje glumci i autori serije ni godinama nakon njezina završetka nisu prestali dobivati.

Foto: PROMO

Budući da povratak serije pred kamere nije u planu, njezin autor, scenarist i redatelj Goran Kulenović i koscenarist i koredatelj Igor Mirković, zajedno s glavnom glumačkom postavom, odlučili su publici ponuditi drukčiji nastavak priče, jednu veliku zajedničku večer prisjećanja, razgovora, glazbe i druženja.

Ideja se naslanja i na vrlo uspješan reunion serije 'Bitange i princeze', koji je Kulenović prije nekoliko godina realizirao s glumačkom postavom te serije. Ovoga puta na pozornicu stiže svijet Kipa, Žungula, Žaca, Ksenije, Jure, Jagode, Une, Marine i ostalih likova uz koje su gledatelji tijekom četiri sezone ponovno proživljavali Zagreb i Jugoslaviju prve polovice osamdesetih.

'Crno-bijeli svijet' počeo se prikazivati 2015. godine i tijekom četiri sezone i 48 epizoda izgradio je iznimno vjernu publiku. Priča o dvije zagrebačke obitelji, mladima, roditeljima, novinarima, studentima, glazbenicima i svim njihovim ljubavnim, obiteljskim i profesionalnim zapletima odvijala se u precizno rekonstruiranom svijetu osamdesetih, među redakcijama, rock-klubovima, kavanama, vojarnama i zagrebačkim ulicama, uz stvarne događaje i nezaobilaznu glazbu toga vremena.

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Upravo je spoj fikcije i kolektivnog sjećanja postao jedan od zaštitnih znakova serije. Titova smrt, redukcije struje, vožnja par-nepar, odlasci u Trst, omladinski tisak i radio, novi val, Cibonin europski naslov, Live Aid i pripreme za zagrebačku Univerzijadu nisu u 'Crno-bijelom svijetu' bili tek povijesna kulisa, nego dio svakodnevice njegovih junaka. A glazba, od Prljavog kazališta, Parnog valjka, Idola i Električnog orgazma do Josipe Lisac, Haustora, Filma, Novih fosila, Pankrta i brojnih drugih izvođača, bila je gotovo ravnopravan lik serije.

Nakon televizijskog prikazivanja i brojnih repriza 'Crno-bijeli svijet' dobio je i novi život na streaming platformama, gdje je seriju otkrila publika koja je u vrijeme njezina prvog emitiranja bila vrlo mlada ili je uopće nije gledala. Tako je nostalgija za osamdesetima dobila pomalo neočekivan nastavak: uz gledatelje koji se vremena u kojem se serija odvija osobno sjećaju, 'Crno-bijeli svijet' danas ima i generaciju fanova koja te osamdesete poznaje prvenstveno preko Kipa, Žungula, Žaca, Une i njihove ekipe.
 
Upravo će susret tih generacija biti jedan od glavnih motiva 'Live Reuniona'. Program u Kinu SC zamišljen je kao otprilike dva i pol sata dug povratak u svijet serije, ali ne kao klasična retrospektiva. Glumci će pred publikom ponovno čitati odabrane scene i dijelove scenarija, uz razgovore i priče o tome kako su pojedine scene nastajale i što se događalo iza kamera.

Foto: PROMO

Publika će tijekom večeri moći postavljati pitanja glumcima i autorima, a Kulenović i Mirković pripremaju i poseban 'fan fact' kviz za najveće poznavatelje serije, uz nagrade za one koji dokažu da o 'Crno-bijelom svijetu' znaju gotovo koliko i njegovi autori.

Ni glumci neće proći bez provjere znanja: očekuje ih i kviz o osamdesetima, desetljeću u kojem su njihovi likovi živjeli svoje televizijske živote. A onda slijedi finale bez kojega reunion 'Crno-bijelog svijeta' zapravo ne bi ni mogao završiti, glazba uživo.

Skladatelj originalne glazbe serije Dubravko Robić za ovu će prigodu okupiti i uvježbati poseban CBS bend, kojem će se u završnom dijelu večeri pridružiti i glumci serije. Na pozornici Kina SC izvodit će se pjesme koje su obilježile seriju i vrijeme u kojem se njezina radnja odvija, pretvarajući završetak reuniona u svojevrsni koncert 'Crno-bijelog svijeta'.

Foto: PROMO

Izbor Kina SC pritom nije slučajan. Osim što svojom veličinom i karakterom odgovara ovakvoj večeri, Studentski centar i njegov kulturni prostor neraskidivo su povezani sa zagrebačkom urbanom i studentskom kulturom, glazbom i atmosferom vremena koje 'Crno-bijeli svijet' oživljava. Teško je, stoga, zamisliti prirodnije mjesto za povratak serije u osamdesete.

Druženje neće biti ograničeno samo na pozornicu. U predvorju Kina SC planirana je prodaja posebno izrađenih majica i plakata 'Crno-bijelog svijeta', kao i mogućnost fotografiranja s glumcima. U pripremi su i dodatni sadržaji koji bi prostor kina na jednu večer trebali pretvoriti u mali vremeplov serije, među njima i moguća izložba fotografija sa snimanja.

'Crno-bijeli svijet – Live Reunion' zato neće pokušavati odgovoriti na pitanje kada će stići peta sezona. Umjesto toga odgovorit će na možda važnije pitanje: što se dogodi kada se, godinama nakon posljednje klape, ponovno na istome mjestu nađu ljudi koji su seriju stvarali i publika koja je nije prestala voljeti? Odgovor ćemo saznati 28. studenoga 2026. u Kinu SC u Zagrebu.

Bit će to večer povratka likovima, pričama i glazbi 'Crno-bijelog svijeta' i prilika da se ekipa serije i njezina publika, prvi put nakon dugo vremena, ponovno nađu s iste strane ekrana. Ulaznice kreću u prodaju u petak, 2. listopada u 12 sati putem sustava Entrio.

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