Ekipa u 'Ribi na torti' se fotkala poslije večere, a Nikiti se nisu svidjela jela: 'Najgore do sada'

Domaćica Anđela Ćaćić, uvijek nasmijano i vedro lice koje su gledatelji imali prilike upoznati u 'Survivoru', pripremila je večeru u showu 'Riba na torti' inspiriranu rodnim krajem – Likom. U ovaj izazov, u kojemu se Anđela sasvim slučajno našla, uskočila je kao zamjena za Eriku, pa je u dva dana došla od Leovog pomoćnika do glavnog kuhara i u svoju mrežu spremila 16 ribica.

Na Anđelinom meniju našla se prava lička večera. Za predjelo je poslužila pole od ličkog krumpira uz dodatak bogate meze. Kao glavno jelo poslužene su mekane i sočne ličke šnicle u saftu.

Foto: Nova TV

- Ličke šnicle topile su se u ustima znači kao da sam jeo paštetu, a ne šnicle. Pire s umakom isto fantastičan, čak sam dobio i tikvice od Nikite, tako da sam ja imao neku duplu porciju. Mogao bih još jesti, ali držim trbuh uvučen jer mogli bi ovi dugmići poletjeti na sve strane - zadovoljno je komentirao Leo, dok je Nikita primijetila kravlje mlijeko u krumpir pireu.

- Nije margarin samo je mlijeko, joj da ti ne piješ – ocjena manje - shvatila je Anđela, a Nikita nije bila zadovoljna: 'Kad sam probala pire, to nije bio pire ono je bio opet neki, ne znam nešto pretvrdo, kamenito. Ne znam je li ona to tako peče, kuha, ali meni to nije pasalo'.

Dobru atmosferu Anđela je dodatno zagrijala zanimljivom igrom koju je ubacila prije deserta te ekipu podijelila u parove, a zatim su morali sa slušalicama na ušima pogađati riječi koje im sugovornik pokušava prenijeti.

Foto: Nova TV

U paru su prvi igrači bili Leo i Nikita, koja nije bila zadovoljna Leovim pogađanjem. 'Sladak je ovaj Leo i stvarno je super dečko, ali pretpostavila sam da neće ništa pogodit' objasnila je, dok su Phillip i Elio u duetu bili uspješniji.

- Stalno me vuklo kao da mi govori o supi istrijani i tu sam vrtio oko toga, a onda sam shvatio da ima veze s nekom životinjom i tu sam pogodio - istaknuo je Elio i dobio pohvale svog suigrača: 'Istarski brk je bio fantastičan, brzo je on to pohvatao, svaka mu čast, dobar je'.

Foto: Nova TV

Na koncu, ekipa je ocijenila Anđelinu večeru sa 16 ribica, pa sada ona i Leo dijele drugo mjesto, Nikita je na trećem mjestu, a Elio još uvijek čvrsto stoji na tronu. Ekipa je nagradila Anđelu ribicama, dok je ona njih iznenadila fotografiranjem s automatskom izradom fotografija kako bi svatko imao malu uspomenu na ovu večer.

Foto: Nova TV

- Fotografije su danas prava rijetkost i mislim da je ovo predivna uspomena koja će ostati zauvijek na ovo naše druženje. Ja sam sigurno zadovoljan, a pretpostavljam po reakciji mojih prijatelja da su i oni - poručio je Elio.

- Domaćica je bila opuštena, nasmijana i vidim da je uživala u svemu tome i da se ponosi svojim jelima, da se ponosi svojim krajem i ponosi se na svog partnera, baš je to bilo lijepo za vidjeti - zadovoljno je sumirao Phillip, dok je najmanje zadovoljna Nikita istaknula: 'Anđela predjelo li-la, glavno jelo nula bodova, desert nula bodova. Nisam zadovoljna ovom večerom, ovo mi je u stvari bila najgora večera do sada, ali što se tiče zabave i to ok mi je bilo, čisto normala, ništa sad special'.

Foto: Nova TV

Finalnu večeru servirat će Phillip koji će trebati ispuniti visoka očekivanja ekipe i zauzeti svoje mjesto na ljestvici. Kako će mu poći za rukom ne propustite doznati u novoj epizodi 'Ribe na torti' na Novoj TV.