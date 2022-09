Ekscentrični modni dizajner inspiriran kraljevskom raskoši: 'Modu i ljepotu treba slaviti'

Njemački modni dizajner Harald Gloockler (57) poznat je po svojim svjetlucavim i upadljivim kreacijama. Nedavno je kritizirao modnu reviju u Beču i naglasio da današnja moda pati od manjka kreativnosti i hrabrosti, piše Taketonews.

Gloocklerove kreacije prije svega su uočljive. Neke zbog blještavila šljokica, a neke zbog velike količine tkanine ili izrazito velikih i šarenih printeva na odjeći.

U njegovom stilu neizbježan je dojam kraljevskog raskoša, a tu je i njegov zaštitni znak motiv krune.

Gloockler toliko uživa u luksuznom stilu da je čak i svoj dom uredio poput savršeno očuvanog dvorca iz nekog prethodnog stoljeća.

- Sve djeluje isto i bljutavo. Krajnje je vrijeme da prekinemo s monotonijom - izjavio je Harald koji smatra da bi modni dizajneri trebali biti maštovitiji.

- Potrebno je ponovno slaviti modu i ljepotu. Također je važno dati ljudima više prostora za maštu u ovim kriznim vremenima. Beč predstavlja eleganciju i umjetnost, a kao bivši kraljevski grad također i moć i utjecaj - zaključio je Gloockler.

Osim neizbježne raskoši dizajner u svojem osobnom stilu redovito kombinira našminkano lice i iznimno uredno podšišanu bradu. Rijetko ga se može vidjeti bez glomaznog nakita.

Modni dizajner je početkom rujna proslavio 35 godina postojanja njegovog glamuroznog modnog brenda 'POMPÖÖS'.

Gloockleru je prije nekoliko godine dijagnosticirana fibromialgija, kronični poremećaj koji uzrokuje bolove u mišićima i umor.

- Boli me glava, boli me grlo, sve mi natekne. Ruke mi počnu trnuti, a stopala mi se ukoče. Obični lijekovi protiv bolova više nisu dovoljni. Jedino što mi pomaže su tablete za živce, jer to postane problem za živce - ispričao je Harald, Switzerlandtimes.

