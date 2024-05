Božo Kralj otkrio: 'Prijavit ću se na Doru iduće godine! Možda se fratrima baš svidi moj nastup'

Hvala Bogu što Hrvatska nije pobijedila na takozvanoj Euroviziji. Ne mogu ni zamisliti da bi dogodine u Arenu došli neki izvođači sotonisti i tako obeščastili tlo naše Domovine. Pobjeda je što nismo pobijedili, napisao je na svom Facebook profilu fra Mario Knezović i tako jasno dao do znanja što misli o ovogodišnjim predstavnicima Irske na Eurosongu. Imun na status nije ostao frizer i pjevač Božo Kralj.

- Sad je dosta. Da je pobijedio, svi bi slavili i bili u ekstazi. Svakoga zlo može obuzeti, ako mu sam dopusti - napisao je Božo na svom Instagram profilu, a onda dodao:

- Iduće godine vidimo se na Dori.

Foto: Privatni album

Nazvali smo Božu da nam detaljnije komentira potencijalni nastup na Dori 2025. godine.

- Već neko vrijeme me ljudi nagovaraju da odem. Problem je što sam ja malo anksiozan pa ne znam kako bih reagirao pred tolikom publikom. Ali mislim da ću se prijaviti, možda će se moj nastup svidjeti i fratrima - rekao nam je Božo.

Komentirao nam je i nastup irskih predstavnika Bambie Thug, koji je pokrenuo žestoke rasprave na društvenim mrežama.

- Može ona do prekosutra bacati čini i mogu pogledati nastup 100 puta, ali zlo me ne može obuzeti jer ja to ne dopuštam - kaže Božo.

- Taj nastup je produkcijski odličan i bio sam fasciniran, dok nisam vidio pentagram. Tad mi se svijet srušio - priznaje Božo.

Foto: Privatni album

Prije prijave za Doru, Božu čeka objava novog albuma 'Anđeli', a kao najava prvijenca, početkom lipnja objavit će pjesmu 'Kokaina'.

Božo je jedan od naših najuspješnijih frizera, a velike planove ima u glazbenoj karijeri. Već je objavio pet singlova, a najslušaniji je 'Pantera' s gotovo 110.000 pregleda.