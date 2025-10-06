Obavijesti

Komentari 5
ISKRE NA SVE STRANE

EKSKLUZIVNA SNIMKA Maja Šuput je skočila na Savršenog: 'Baš se vidi da su zaljubljeni'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 4 min
3
Foto: Čitatelj 24sata

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane

Ona je izašla iz auta i skočila mu u zagrljaj, onda je pao poljubac, ispričala nam je čitateljica koja je u ponedjeljak oko 11 sati snimila Maju Šuput i 'gospodina savršenog' Šimu Eleza u strastvenom zagrljaju s poljupcima. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Maja Šuput i Šime Elez u zagrljaju 00:53
Maja Šuput i Šime Elez u zagrljaju | Video: Čitatelj 24sata

Vidjela ih je ispred hotela AC Marriott. Kako nam je ispričala, izašli su ispred hotela i pozdravili se.

39
Foto: Maja Šuput/Instagram

Nakon pozdrava i poljupca Maja se odvezla u autu, a Šime se na svojem motoru zaputio u drugom smjeru. Maja je stigla u plavom BMW-u, odjevena u plavi set trenirke. Šime ju je dočekao u kožnoj jakni te crnom donjem dijelu trenirke.

Foto: Čitatelj 24sata

- Djelovali su jako zaljubljeno. Nisu se dugo zadržavali nego samo pozdravili i otišli svojim putevima - ispričala nam je čitateljica.

Podsjetimo, Šime je nedavno proslavio svoj 27. rođendan, a na slavlju, koje se održalo u jednom restoranu u Splitu, bila je i Maja Šuput. Pjevačica mu je nedavno čestitala rođendan u emotivnoj objavi te objavila nekoliko njihovih fotografija. Njihova veza isplivala je u javnost ovog ljeta, nekoliko mjeseci nakon Majinog razvoda s Nenadom.

Foto: Čitatelj 24sata

Šime je ovo ljeto Maju pratio posvuda, vezu nisu službeno potvrdili, ali poljubaca je bilo na sve strane. 

- Zaista sam presretna. Da, kao što ste rekli, vidi se na meni. To se ne može odglumiti. Ispunjena sam i sretna, a naravno da su ljudi oko mene najbitnija stavka. Naravno, prvo dijete, zatim prijatelji i ljudi koji me okružuju. Naravno da je i Šime dio te priče - kazala je Maja nedavno na proslavi rođendana.

Komentari 5
OSTALO

