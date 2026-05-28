EKSKLUZIVNE FOTKE Gvardiol se u društvu plavuše opuštao u kvartovskom restoranu Zagreba

Joško Gvardiol završio je sezonu s trofejem FA Kupa u Manchester Cityju te ga očekuju obaveze s reprezentacijom. Hrvatski stoper je u srijedu viđen u jednom restoranu na zagrebačkom kvartu Trešnjevka gdje je s najmilijima odlučio iskoristiti zadnje trenutke prije priključivanja Zlatku Daliću i suigračima na pripremama u Rijeci.

Gvardiol je pet mjeseci bio ozljeđen te je trajala utrka s vremenom da ga se osposobi za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Slomio je goljeničnu kost (tibiju) te je morao na operaciju, ali se vratio pred kraj sezone. Odigrao je nekoliko zadnjih utakmica za Manchester City te se zdrav vraća kod Zlatka Dalića.

Hrvatska je već započela pripreme u Rijeci, a odigrat će i dvije prijateljske utakmice (s Belgijom i Slovenijom) prije polaska u Ameriku. Gvardiol je jedna od najjačih karika Hrvatske na Mundijalu te će biti vođa obrane.