EKSKLUZIVNE FOTKE kamene vile Dominika Livakovića

Dok cijene luksuznih nekretnina na Jadranu nastavljaju rasti, hrvatski sportaši i druge poznate osobe sve češće ulažu upravo u vile uz more. Jedan od posljednjih primjera je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, koji je kupio zemljište s nekoliko postojećih objekata na otočiću Lavdara kraj Dugog otoka te pokrenuo projekt izgradnje luksuzne vile.

U starinskom stilu, Livaković će imati zadnje koje ne "udara šakom u oko" u odnosu na okoliš i susjede. Kamena kuća već sad, i prije završetka izgradnje, izgleda dojmljivo.

24sata Zadar: Vikendica Dominika Livakovića | Foto: Pixsell

Njegova investicija ponovno je otvorila temu omiljenih ljetnih adresa naših nogometaša koji posljednjih godina ulažu milijune eura u ekskluzivne nekretnine na hrvatskoj obali. Dok većina europskih nogometaša ljetuje na Azurnoj obali, Ibizi ili Sardiniji, hrvatski reprezentativci i bivši Vatreni uglavnom imaju samo jednu adresu - Jadran.

24sata Zadar: Vikendica Dominika Livakovića | Foto: Pixsell

Posljednjih desetak godina domaća je obala postala svojevrsna "liga prvaka" luksuznih nekretnina. Od Dubrovnika preko Zadra pa sve do dalmatinskih otoka niču moderne vile s bazenima, wellness zonama, privatnim teretanama i spektakularnim pogledom na more. Njihovi vlasnici nisu holivudske zvijezde ni svjetski milijarderi, nego nogometaši koji su najveći dio karijere proveli u Madridu, Barceloni, Londonu, Istanbulu ili Donjecku, ali su se na kraju ponovno okrenuli Hrvatskoj.

Iako vrijednosti pojedinih nekretnina dosežu nekoliko milijuna eura, njihovi vlasnici rijetko ih pokazuju javnosti. Upravo zato svaka fotografija s društvenih mreža ili svaka nova informacija o gradnji izazove veliko zanimanje javnosti.

Jednu od najimpresivnijih vila na hrvatskoj obali gradi bivši kapetan hrvatske reprezentacije Darijo Srna. Za svoju je obitelj odabrao Lozicu, elitno dubrovačko naselje koje već desetljećima slovi za jednu od najpoželjnijih adresa na jugu Hrvatske. Srna je ondje kupio stariji legalizirani objekt te pokrenuo projekt potpune rekonstrukcije i dogradnje.

Nova vila prostire se na oko 500 četvornih metara, a uključuje nekoliko etaža, prostrane terase, bazen i uređenu okućnicu s pogledom na Zatonski zaljev. Procjene domaćih stručnjaka za luksuzne nekretnine govore da investicija vrijedi nekoliko milijuna eura, čime se svrstava među najvrjednije privatne kuće na dubrovačkom području. No, gradnja nije prošla potpuno glatko.

Naime, tijekom radova pojavila se prijava zbog odlaganja iskopnog materijala na pomorsko dobro, nakon čega je reagirala inspekcija. Utvrđene su nepravilnosti, a investitorima je naloženo uklanjanje materijala i plaćanje kazne. Srna tada nije pokušavao izbjeći odgovornost.

“Kupio sam zemlju u Dubrovniku, čekao sam građevinsku dozvolu pet godina i sve radim po zakonu. Platit ćemo kaznu. Nije bilo namjere prekršiti propise", izjavio je, dodajući kako se radilo o odronu materijala tijekom radova. Istodobno je objasnio i zašto je odlučio graditi upravo pokraj Dubrovnika.

“Dubrovnik je grad u kojem se najbolje osjećam. Blizu je Metkovića, dobro je povezan i ovdje želim provoditi sve više vremena", rekao je bivši kapetan Vatrenih. Poznavatelji tržišta nekretnina kažu kako je riječ o jednoj od najskupljih mikrolokacija u Hrvatskoj. Slobodnih parcela gotovo da više nema, a cijene građevinskog zemljišta posljednjih su godina višestruko porasle. Upravo zato mnogi smatraju kako će vrijednost Srnine vile s godinama biti još veća.

Ako je Srna odabrao Dubrovnik, Marko Livaja nije dvojio da će svoju ljetnu oazu izgraditi u srcu Dalmacije. Napadač Hajduka zajedno sa suprugom Iris kupio je zemljište u Nečujmu na Šolti, jednom od najmirnijih dalmatinskih otoka. Ondje je niknula moderna vila s dvije etaže, bazenom, sunčalištem i pomoćnim objektom, projektirana tako da maksimalno iskoristi pogled prema moru.

Gradnja je mjesecima privlačila pažnju lokalnog stanovništva i medija, ponajprije zbog činjenice da je riječ o jednoj od najvećih privatnih investicija na otoku posljednjih godina. Prema procjenama stručnjaka za luksuzne nekretnine, vrijednost vile mogla bi doseći gotovo dva milijuna eura.

Zanimljivo je da Livaja gotovo nikada javno ne govori o privatnom životu niti pokazuje svoju kuću. Puno više detalja javnost je doznala zahvaljujući njegovoj supruzi Iris, koja je povremeno objavljivala fotografije gradnje i uređenja interijera.

Split: Kapetani izabrali, Marko Livaja najbolji je nogometaš, a Maja Joščak najbolja nogometašica | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

No, možda najveća zanimljivost nije sama vila, nego njezino susjedstvo. Naime, odmah pokraj Livajine nekretnine nalazi se luksuzna vila njegova današnjeg suigrača iz Hajduka - Ivana Rakitića. Tako su dvojica nogometnih asova postali ne samo suigrači na Poljudu nego i gotovo prvi susjedi tijekom ljetnih mjeseci.

Ta je činjenica izazvala veliko zanimanje navijača Hajduka, koji su se našalili kako će se taktički sastanci možda ubuduće održavati uz bazen na Šolti. Dok je još igrao za Sevillu i prije toga Barcelonu, Ivan Rakitić svaki je slobodan trenutak koristio kako bi s obitelji pobjegao u Hrvatsku. Za razliku od mnogih nogometaša koji odmor provode na egzotičnim destinacijama, bivši hrvatski reprezentativac već je godinama vjeran Šolti, gdje posjeduje luksuznu vilu u Nečujmu.

Kuća, koju je navodno nazvao po supruzi Raquel, nalazi se na jednoj od najljepših pozicija na otoku. Prostrane terase, bazen, mediteranski vrt i pogled na more samo su dio sadržaja zbog kojih je postala jedno od najpoznatijih privatnih zdanja na Šolti. Rakitić nikada nije skrivao koliko mu Hrvatska znači.

“Uvijek govorim da je Hrvatska moj dom. Ovdje se osjećam posebno, ovdje se odmaramo i punimo baterije", isticao je u više navrata tijekom reprezentativnih okupljanja. Dolaskom u Hajduk prošlog ljeta njegova je povezanost s Dalmacijom postala još snažnija. Umjesto da na otok dolazi samo tijekom godišnjeg odmora, sada na Šolti provodi gotovo svaki slobodan vikend. Mještani su ga već navikli viđati u lokalnim restoranima i kafićima, gdje se, kako kažu, ponaša poput svakog drugog gosta.

Posebnu je pozornost izazvala činjenica da mu je Marko Livaja postao gotovo prvi susjed. Navijači Hajduka ubrzo su počeli nagađati kako će upravo na Šolti nastati najbolje nogometne ideje za novu sezonu.

Foto: Instagram

Iako već više od desetljeća živi u Madridu, Luka Modrić nikada nije prekinuo vezu sa zadarskim krajem. Njegova luksuzna vila u Kožinu, nedaleko od Zadra, mjesto je na kojem gotovo svako ljeto provodi nekoliko tjedana sa suprugom Vanjom i djecom. Za razliku od nekih drugih poznatih sportaša, Modrić svoju privatnost čuva gotovo besprijekorno. Fotografije njegove kuće rijetko dospiju u javnost, a još rjeđe otkriva detalje interijera ili obiteljskog života.

Ipak, poznato je kako vila raspolaže velikom okućnicom, bazenom i brojnim sadržajima prilagođenima obiteljskom odmoru. Lokacija nije slučajno odabrana. Blizina Zadra omogućuje brz dolazak zrakoplovom, ali i dovoljno privatnosti da obitelj može uživati daleko od znatiželjnih pogleda. Mještani često ističu kako je Modrić ostao isti kao prije svjetske slave. Kada je u Hrvatskoj, bez problema će prošetati rivom, sjesti na kavu ili otići u restoran, bez potrebe za velikim osiguranjem i pratnjom.

during the Marca de Leyenda awards in Madrid, May 18, 2022. | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren također je među nogometašima koji su odlučili ulagati u hrvatsku obalu. Njegove nekretnine na zadarskom području ubrajaju se među najvrjednije privatne investicije domaćih sportaša. Lovren je tijekom karijere često govorio kako želi da njegova djeca što više vremena provode u Hrvatskoj. Upravo zato ulaganje u luksuznu vilu nije bilo samo pitanje prestiža, nego i dugoročna obiteljska odluka. Poznat je i kao ljubitelj moderne arhitekture, pa njegova nekretnina obiluje velikim staklenim površinama, minimalističkim dizajnom i otvorenim prostorima koji spajaju interijer s mediteranskim krajolikom.

ARHIVA - 2018. FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Engleska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za razliku od mnogih nogometaša, Mario Mandžukić gotovo nikada ne govori o svom privatnom životu. Poznato je da posjeduje vrijedne nekretnine u Hrvatskoj, uključujući i one na Jadranu, na Braču, no detalji se vrlo rijetko pojavljuju u javnosti. Prijatelji ga opisuju kao čovjeka koji ne voli luksuz pokazivati drugima.

Iako si je mogao priuštiti gotovo bilo koju svjetsku adresu, najveći dio slobodnog vremena provodi upravo u Hrvatskoj, daleko od medijske pozornosti. Takav pristup potpuno je u skladu s njegovim karakterom. Tijekom cijele karijere bio je poznat kao jedan od najskromnijih hrvatskih reprezentativaca, a isti princip zadržao je i nakon završetka profesionalnog igranja.

Dok većina nogometaša bira Dalmaciju, Vedran Ćorluka i njegova supruga Franka Batelić odlučili su životnu oazu pronaći u Istri. Njihova moderna kuća uređena je u suvremenom mediteranskom stilu, s naglaskom na privatnost i prirodno okruženje. Franka je povremeno na društvenim mrežama pokazivala detalje doma, no bez pretjeranog isticanja luksuza. Njihov izbor pokazuje kako interes poznatih sportaša više nije usmjeren isključivo prema južnom Jadranu. Posljednjih godina i Istra bilježi snažan rast cijena luksuznih nekretnina, a sve je više imućnih kupaca koji upravo ondje traže mir i diskreciju.

Foto: Instagram

Izbornik Zlatko Dalić također je dio zarađenog novca uložio u modernu kuću u Novalji na otoku Pagu. Vila se nalazi u neposrednoj blizini mora, a projektirana je kao mjesto na kojem će njegova obitelj provoditi ljeta nakon napornih reprezentativnih akcija. Sličnu filozofiju ima i bivši izbornik Niko Kovač, koji godinama ljetuje na Makarskoj rivijeri, ponajviše u Brelima. Ondje ga mještani redovito susreću tijekom godišnjeg odmora, a poznat je po tome što izbjegava medijsku pozornost i slobodno vrijeme provodi u društvu obitelji i prijatelja.