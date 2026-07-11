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EKSLUZIVNO Luksuzni Čolićev stan u Puli uskoro je gotov! Kvadrat je platio 5000 eura

Piše Iva Milotić,
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EKSLUZIVNO Luksuzni Čolićev stan u Puli uskoro je gotov! Kvadrat je platio 5000 eura
Foto: Starling nekretnine
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Pjevač je 2023. godine kupio luksuzni stan s pogledom na more koji ga je privukao i prije nego su započeli građevinski radovi

Admiral

Daleko od reflektora, crvenih tepiha i koncertnih pozornica, mnoge zvijezde godinama stvaraju svoje privatne oaze uz more. Zdravko Čolić (75) kupio je 2023. godine u Puli luksuzan stan u koji se još nije uselio. No radovi su, kako doznajemo, u završnoj fazi. Dok je projekt još bio u ranoj fazi gradnje, pjevač je za četvorni metar izdvojio oko 5000 eura, a od izvora bliskih nekretninskom biznisu doznajemo da bi cijena toga kvadrata sad mogla ići i do 7500 eura. Atraktivni stambeni kompleks između marine Veruda i Pješčane uvale privukao ga je vrhunskom lokacijom i pogledom na more, čak i prije nego što su počeli građevinski radovi.

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