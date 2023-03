EKSKLUZIVNO Inspektor Josip za 24sata o vezi s Danijelom: 'Kad smo sami, zasviram joj gitaru'

Nisam klasičan policajac. To mi je nekad koristilo u poslu, no sad to mogu objesiti mačku o rep, našalio se na svoj račun kriminalistički inspektor Josip Plavić (49), novi dečko Danijele Martinović (51). Njihova novootkrivena veza ne prestaje zanimati javnost, zbog činjenice da Danijela ponovno ljubi nakon 24 godine, kao i zbog njihove naizgled 'potpune nespojivosti'.