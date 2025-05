EKSKLUZIVNO Loreen za 24sata: 'Marko, fućkaš kladionice! To je nebitno, ni pobjeda nije važna!'

Koja je moja tajna? Pa, mislim da je autentičnost, priča nam dvostruka pobjednica Eurosonga, Loreen, koja je osvojila publiku 2012. godine pjesmom "Euphoria" i onda opet 2023. s pjesmom "Tattoo". Uskoro stiže i u Umag, gdje će nastupiti na SeaStar festivalu! A Švedska je i ove godine favorit, predstavlja ju grupa KAJ s pjesmom "Bara Bada Bastu". Pitamo je postoji li neka posebna veza između Švedske i Eurosonga, s obzirom na to da često pobjeđuju ili, ako već ne pobjeđuju, su među favoritima.

“U Švedskoj je Eurosong posebna stvar", objašnjava nam Loreen, koja kaže kako je to nešto čime se puno Šveđana ponosi i dodaje: "Ljudi zajedno to prate, obitelji se okupe, prijatelji se okupe... To je prekrasna stvar koju obožavamo ovdje".

Pitamo je što misli o Marku Bošnjaku, na što Loreen kaže kako još nije stigla poslušati "Poison Cake". Ipak, imala je za Marka savjet.

- Kladionice? Ma, kladionice tamo, kladionice amo! Mislim da to ništa ne znači. Nikad nisam gledala kladionice, nemam vremena za to! Nitko od umjetnika to ne bi trebao raditi. Moramo duboko razumjeti našu ulogu. Ona je stvarati dobre, zdrave vibracije kroz zvuk. To nam je posao! Kladionice i šanse? Ma, to uopće nije važno. Naravno, lako je meni reći, ali ni pobjeda nije važna. Ako kao umjetnik uspiješ dotaknuti nekoga, to je najbitnije. Ima li šanse? Ima. Bi li trebao razmišljati o tome? Apsolutno ne! Nemoj razmišljati o tome, samo budi 'zen' - poručila je Loreen, koja nam je otkrila da ni nema favorita Eurosonga.

Ističe kako je jako ponosna na svoj put na ovom natjecanju te da je jako ponosna i na svih 37 izvođača koji će se natjecati ove godine. Uskoro će posjetiti i Umag, gdje će i s nekim hrvatskim izvođačima dijeliti pozornicu. Ispričala je kako se jako veseli posjetiti Hrvatsku koja joj uvijek na fotografijama izgleda "kao na razglednici", a za hrvatsku glazbu kaže da je puna melankolije.

“Jedva čekam doći!", zaključila je Loreen.

Hrvatski predstavnik Marko Bošnjak nastupit će večeras u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, i to u drugom dijelu. Osim njega, večeras će nastupiti još predstavnici Islanda, Poljske, Slovenije, Estonije, Ukrajine, Švedske, Portugala, Norveške, Belgije, Azerbajdžana, San Marina, Albanije, Nizozemske i Cipra.

Od Dore je Marko promijenio svoj nastup, a drugačiji mu je i kostim. Njega je izradila Valentina Pliško, dizajnerica koja je bila zadužena i za kostim Baby Lasagne prošle godine, a inspiriran je Moranom, slavenskom božicom zime, smrti i ponovnog rađanja. U nedjelju se Marko, s još 36 izvođača i delegacija, pojavio na Tirkiznom tepihu, svečanoj ceremoniji kojom je otvoren Eurosong u Baselu.

Družio se s obožavateljima i medijima, a jedan njegovog odgovor zbunio je mnoge. Naime, na pitanje kome bi poslužio svoju “otrovnu tortu”, Marko je odgovorio: “Ne mogu biti neiskren pa moram reći - svim homofobnim i transfobnim ljudima, ali i novoj vladi Ujedinjenog Kraljevstva”. Time se vjerojatno osvrnuo na presudu Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva koji je presudio da se definicija žene u zakonodavstvu o jednakosti odnosi na “biološku ženu i biološki spol” te isključuje transrodne žene.