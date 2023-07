Ekskluzivno: Sad su dva Prljava Kazališta! Fileš: Bogović i ja smo osnivači; Jajo: Neću o tome

Idete na koncert Prljavog kazališta? Znate li tko će izaći na pozornicu? Hoće li to biti Jajo i Bodalec ili Fileš s Bogovićem? Jer, kako je bivši bubnjar Tihomir Fileš upravo osnovao novo Prljavo kazalište, baš to bi se moglo dogoditi.

Novo Prljavo kazalište uz Fileša čine Davorin Bogović i Alen Kraljić bivši član Pipsa. Što će pjevati? Jajine pjesme? Ili će si sami pisati pjesme? "Marinu"? Hoće li to za publiku biti glazbeno natjecanje tko pjeva bolje? Bodalec ili Bogović?

Trgovački sud je 29. srpnja prošle godine donio odluku da je ukinuta privremena mjera Jasenku Houri i Mladenu Bodalcu te prema njoj smiju nastupati pod imenom 'Prljavo kazalište'. U sudskoj borbi za pravo na ime Prljavo kazalište Jajo za sad vodi 1:0. No utakmici kraj nije ni blizu, a u međuvremenu Fileš je osnovao svoj bend s istim imenom.

- Ono sa suda se nastavlja, ali to nema veze s ovim. U ekipi smo trenutačno četvorica. Bogović i ja kao osnivači Prljavog kazališta, Alen Kraljić bivši član Pipsa, a mislim da će nam se pridružiti i Ninoslav Hrastek, ali o tom potom. No to je jezgra Kazališta - govori nam Fileš.

Jajo šuti. I ta tišina je znakovita. Iz njega se jedva izvlači izjava:

- Niti ih čujem, niti razgovaram, nemam što odgovarati. Ne razgovara mi se o tome i ne znam ni što bih zapravo rekao - suzdržan je Houra.

Reći može puno, ali očito još ne želi. Vidjet ćemo ovih dana hoće li se autor svih pjesama benda pozvati na ukidanje privremene mjere korištenja imena Prljavo kazalište od 29. srpnja 2022. Ukidanje te mjere, naime, moglo bi se tumačiti da je sud smatrao da upravo Houra ima pravo koristiti ime Prljavo kazalište. Pa bi sad Jajo mogao tražiti privremenu mjeru zabrane nastupanja Filešu i ekipi pod nazivom Prljavo kazalište. O tome će se, vjerujemo, vrlo brzo oglasiti njegovi odvjetnici.

Iako Houra kaže kako dugo nije vidio ni Fileša ni Bogovića, Fileš je pak rekao da se sreo s Hourom prije najave ovog albuma.

- Koliko vidim u novinama, Houri to ne smeta, on ne vidi problem da postoje dva Prljava kazališta. Nitko nikome ne smeta i veseli me to. Sreli smo se službeno, nismo o planovima raspravljali, ali u ovom trenutku to nikome ne smeta - rekao je Fileš.

Smetat će, možda, publici. Jer, nitko ne želi kupiti ulaznicu za Prljavce, a da mu umjesto Bodalca i Jaje na pozornicu istrče Fileš i Bogović. Ne umanjujemo, naravno, njihov značaj nego se zna koga publika podrazumijeva pod Prljavcima i za čiju svirku kupuje ulaznicu. O tome da se ne osjećamo prevarenima trebaju brinuti organizatori budućih koncerata i jednih i drugih. Oni su ti koji su obvezni na plakatima istaknuti koga će publika slušati i gledati. Pa će se tek tad vidjeti koji Prljavci pune dvorane, koji stadione, a koji tek opskurne klubove.

Bubnjar je s Bogovićem, prvim vokalom Prljavog kazališta, snimio album ''Underground'', koji izlazi u rujnu, objavljeno je na službenom Facebook profilu benda. Podsjetimo, Jasenko Houra je ranije rekao kako više nema ništa s tom službenom stranicom te da se sve informacije vezane za bend se mogu dobiti i saznati preko njegovog profila na Facebooku.

- Radi se o diskografskim izdanjima. Ja kao vlasnik tvrtke Heroja ulice, imam ugovornu obavezu izdati album za Croatia Recordsa. Nitko nije protiv nikoga - govori Fileš.

Diskograf pak ne snosi nikakvu odgovornost Ako Fileš izgubi sud jer odgovoran je onaj koji se predstavlja kao nositelj prava na ime. Čeka se Jajin potez ka razrješenju, a u međuvremenu i on bi s Mladenom Bodalecem uskoro trebao objaviti novu ploču.

- Jedino to me zanima. Radim i završavam - rekao je Jajo.

- Zgodno je to, vidjet ćemo koja je ploča bolja - kaže Fileš.

Filešov i Bogovićev album ''Underground'' ima 10 pjesama.

- Bogović u studiju pjeva bez prestanka po šest, sedam sati, a mi smo ovaj materijal snimili tijekom pandemije. To je dosta različito od onoga što Houra radi, mi smo bazirani na korijene Prljavog kazališta - rekao je Fileš.

Navodno su Bogović i Fileš dugo razmišljali o tome kako nazvati bend. Imali su dvije opcije. Ime Ciferšlus, kako se bend zvao prije nego što im se Houra pridružio 1977. ili Prljavo kazalište, čije je pravo na ime zaštitio Fileš. Ali bez znanja ostatka benda o čemu je Houra u svibnju prošle godine rekao:

- Nisam imao pojma da je on to zaštitio, a to je napravio prije nekoliko godina. No ne brinem zbog toga, pa ne može čovjek baš hodati cestom i samo se upisivati, pa trebat će se tu valjda nešto i dokazati - rekao nam je lani Houra.

U tom je intervjuu naglasio da je slučajno sve saznao, prije nekoliko godina. Nazvao ge je Davorin Bogović i rekao mu da "tek sad vidi tko je pravi Heroj ulice", aludirajući na veliki hit, ali i ime firme...

- Onda smo išli provjeravati što je i saznali da ima još toga. No da ponovim, mi radimo i dalje, pripremamo se, a o ovom neću gubiti vrijeme i opterećivati se. Bilo je ljudi koji su mi i gore stvari u životu napravili pa sam išao dalje. Tako će biti i sad, a ako treba, onda ćemo se i dokazivati - dodao je Houra lani.