Ekspertica ljubila trenera prije Luke: Imali smo divne trenutke

Sudionici sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' ne prestaju iznenađivati gledatelje. Najnovija vijest je da je ekspertica Ingrid Divković (35) u vezi s Lukom Budakom (29), kojeg je tijekom showa spajala s Nadijom Amić (29). Kad Nadiji i Luki nije uspjelo, on je otišao na kavu s Ingrid, a tada su shvatili da imaju mnogo toga zajedničkog.

Ingrid je krajem prošle godine prekinula ljubavnu vezu dugu sedam godina s fitness trenerom Daliborom Petrinićem. Mediji su ih nazivali 'stylish parom', ali naposljetku im je romansa završila. Iako je prošlo već pola godine od njihova prekida, Dalibor je nedavno na društvene mreže stavio emotivnu objavu posvećenu Ingrid.

Foto: Instagram

Dalibor kaže da je odlučio objaviti njihovu priču jer su ga mnogi ispitivali, iako ne voli pretjerano otkrivati svoj privatni život.

- Vjerojatno znate da sam imao jako lijepu vezu s jednom predivnom dušom koja se zove Ingrid Divković. Ali s obzirom da je prošlo 3 mjeseca kako više nismo skupa, htio sam vam samo reći da je naša veza završila. Ženski dio publike koji prati Ingrid to već zna, ali dobar dio mojih pratitelja ne zna, pa sam samo htio to podijeliti sa svima vama. Razlog prekida nije nikakva treća osoba, već smo jednostavno došli do kraja našeg puta - objasnio je Dalibor.

U sedam godina su, kaže fitness trener, Ingrid i on imali puno divnih trenutaka na kojima joj je zahvalan i pamtit će ih.

- I znam da smo jedno drugom ostavili neizbrisiv trag u srcima i dušama. Većina ljudi nakon prekida ili gubitka voljene osobe osjeća tugu i često puta i ljutnju, ali ja osjećam samo zahvalnost što sam pored sebe imao tako divnu osobu zadnjih sedam godina, a vjerujem da i Ingrid osjeća isto - rekao je Dalibor.

Smatra kako će uvijek biti povezani bez obzira što su otišli svatko svojim putem te poručuje svima neka ne gube vjeru u ljubav.

- Svaka osoba koja vam uđe u život ima svoju misiju i razlog zašto. Slučajnosti ne postoje. I ako reagirate iz čistog srca a ne ega i želje za posjedovanjem, onda se možete veseliti tuđoj sreći čak i kada vi sami niste dio nje. I to je za mene prava definicija ljubavi! Hvala ti na predivnih sedam godina draga moja, ostavila si neizbrisiv trag na mom srcu - zaključuje Dalibor.