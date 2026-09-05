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SNIMKA S HIPODROMA

Evo što je Thompson objavio dok traje veliki prosvjed za Liku

Piše Maša Mai Čigir,
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Evo što je Thompson objavio dok traje veliki prosvjed za Liku
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Foto: Zvonimir Barisin
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Marko Prković Thompson nije se oglašavao povodom današnjeg prosvjeda

Admiral

Marko Perković Thompson nije na prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' te se nije oglašavao povodom prosvjeda.

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No, dok se u centru Zagreba okupilo na desetke tisuća građana zbog prosvjeda, glazbenik je na svom službenom Facebook profilu objavio svoju pjesmu 'Dolazak Hrvata' te snimku koncerta s Hipodroma, a u opisu je napisao i stihove pjesme.

Današnjem prosvjedu prisustvovalo je na desetke tisuća građana, a mnoge poznate zvijezde proteklih su dana podržale prosvjed za Liku te su i pozivale građane da se pridruže.

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