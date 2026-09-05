Građani se bune protiv nastupa Jakova Jozinovića u Vinkovcima

Uskoro, točnije 11. rujna, započinju 61. Vinkovačke jeseni i to tradicionalnim, a čast da upravo njegov koncert bude prvi na ovogodišnjem izdanju manifestacije pripala je Jakovu Jozinoviću.

Foto: Antonio Ahel

No, čini se kako građani Vinkovaca, iz kojih dolazi i Jozinović, nisu oduševljeni izborom da Jozinović zapjeva. Gradonačelnik Vinkovaca, Josip Romić, oglasio se putem službenog Facebook profila, a u objavi je izvijestio kako su zaprimili određene pritužbe na račun nastupa Jakova Jozinovića.

- Posljednjih dana zaprimili smo određene pritužbe zbog odluke da Jakov Jozinović nastupi na 61. Vinkovačkim jesenima. Poštujemo svačije mišljenje, ali isto tako moramo reći kako je Jakov velika želja naših sugrađana. Brojne Vinkovčanke i Vinkovčani često su nas pitali kada će napokon nastupiti u svom gradu. Zato ćemo im tu želju i ispuniti. Dijete ovoga grada nastupit će na Vinkovačkim jesenima, u svojim Vinkovcima. Ne želimo nikoga povrijediti niti zanemariti bilo čije osjećaje. Vjerujemo da Jakov Jozinović i njegova glazba nose jednu pozitivnu priču i okupljaju ljude, a upravo s tim ciljem i radimo našu najveću manifestaciju. Vinkovačke jeseni pripadaju svim građanima ovoga grada, ali i svim Slavonkama i Slavoncima koji će, siguran sam, u velikom broju uživati u koncertu - napisao je gradonačelnik Romić.

Zadar: Tony Cetinski održao koncert na Višnjiku | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, javnost se početkom godine podijelila oko Jozinovića, a sve zbog njegovog nastupa u dvorani SPENS u Novom Sadu. Udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale su hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste najavljene koncerte u toj dvorani jer je, kako navode, 'nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili mučeni, zlostavljani i ponižavani'. Mladi Jozinović ondje je ipak održao koncert 14. ožujka, a Tony Cetinski je svoj koncert, koji je bio zakazan za Dan žena, otkazao. Zanimljivo je kako će upravo ovogodišnje Vinkovačke jeseni obilježiti i Jakov Jozinović i Tony Cetinski. Naime, Jozinović će ih otvoriti, a Tony Cetinski zatvoriti koncertom 20. rujna.