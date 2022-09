Elizabeta i Philip su bili rod u 3. koljenu, ali to nije bio razlog zašto su se neki protivili braku

Pokojna kraljica Elizabeta II. bila je još princeza kada se 20. studenog 1947. godine udala za grčkog princa Philipa. Bilo je to ostvarenje njezinih snova jer se, kako je ispričala, u njega zaljubila još kao 13-godišnja djevojčica kad ga je prvi put ugledala. Njemu je tada bilo 18. godina. No grčki princ i nije bio idealna prilika za buduću kraljicu Velike Britanije. Nije nikome u obitelji smetalo to što su oni ustvari rođaci u trećem koljenu (prabaka im je britanska kraljica Viktorija), ali jesu neke druge stvari.

Filip je s obitelji protjeran iz Grčke, a bio je i siromašan. Otac mu nije ostavio ništa osim kofera odjeće, četke za brijanje, dugmadi za manžete i pečatnog prstena koji je Philip nosio do svoje smrti. Bio je pravoslavac, a njegove sestre bile su udate za njemačke prinčeve bliske nacistima. Također, njegovo ponašanje nije se sviđalo Elizabetinim roditeljima. Otresit i direktan, sirov, često neprijatno duhovit, na samom rubu vrijeđanja.

Navodno su se Elizabetina majka i baka najviše od svih protivile ovom vjenčanju, a mnogi su dijelili njihovo mišljenje da grčki princ nije najbolja prilika za buduću kraljicu.

Nije se sviđao ni britanskoj javnosti. Kad je Philip posjetio dvorac Windsor za Božić 1943. godine, tada 17-godišnja princeza blistala je od radosti i sreće, Jedna guvernanta je komentirala ’kako je nikad nisu tako sretnu vidjeli’. Uskoro je mladi mornar školovao u Velikoj Britaniji, a tijekom Drugog svjetskog rata sudjelovao s Kraljevskom mornaricom u bitkama na Sredozemlju i Pacifiku koristio svako odsustvo da u svom crnom sportskom automobilu dojuri vidjeti Elizabetu. Ugodne vanjštine, zvali su ga 'Plavim grčkim Apolonom'.

Zaruke su službeno objavljene 10. srpnja 1947. godine, kad je Elizabeta navršila 21 godinu, ali vjeruje se da su se zapravo zaručili godinu dana ranije, tijekom odmora u Škotskoj. Zaprosio ju je dijamantnim prstenom koji je dao napraviti od majčine tijare. Prije vjenčanja princ je postao britanski građanin i princ te vojvoda od Edinburgha. Kraljevsko vjenčanje imali su 20. studenog iste godine, a Philip se prije njega morao odreći pravoslavlja te prava na grčko prijestolje, koje u stvarnosti više nije ni imao. Budući da su se vjenčali nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, osim prinčeve majke, nitko od članova njegove porodice njemačkog podrijetla nije smio doći na kraljevski pir.

Njihovo kraljevsko vjenčanje, na koje je bilo pozvano dvije tisuće uzvanika, bilo je prvo koje je ikad prenošeno uživo putem BBC Radio. Kraljica je nosila vjenčanicu koje za nju dizajnirao Norman Hartnell i tijaru kraljice Mary.

Kad je početkom pedesetih godina Philip poželio da kraljevska obitelj uzme njegovo prezime Mountbatten došlo je navodno do opakog obračuna.

- Ja sam jedini čovjek u zemlji koji ne može dati prezime svojoj djeci! Ja sam samo jedna prokleta ameba - vrištao je navodno kada mu je kraljica rekla da će zadržati prezime Windsor.

Philip se, doduše, unatoč nezadovoljstvu trudio pronaći svrhu u ulozi koja mu je zadana.

Problemi u kraljevskom braku počeli su za vrijeme njihova medenog mjeseca u Škotskoj, a princ je navodno imao i nekoliko ljubavnica, no kraljevska obitelj nije dopustila da detalji njihova privatnog života dospiju u javnost.

- Možda je tajna njihovog uspješnog braka bila i u tome što su dosta vremena proveli odvojeni. Philip je godinama, svakog vikenda, odlazio na utakmice pola, no uvijek je odsjedao kod zajedničkih prijatelja. Svi oni bili su izrazito moralni ljudi, odani kraljici, i mislim da nema nikakvog govora da bi joj prešutjeli nešto što ona ne bi odobravala - rekao je povjesničar Robert Lacey, koji radi kao konzultant na Netflixovoj hit seriji 'The Crown', inspiriranoj upravo britanskom kraljicom.

- On je netko tko ne prihvaća komplimente lako, ali je jednostavno moja snaga tijekom svih ovih godina. Ja i njegova cijela obitelj, ova i mnoge druge zemlje, dugujemo mu više nego što će on to ikada priznati, a mi znati - rekla je kraljica povodom 50. godišnjice braka.



Princ Philip preminuo je lani u 100. godini. Nakon njegove smrti Elizabeta je posjetila Škotsku, u kojoj je u četvrtak preminula.

- Već sam govorila o svojoj dubokoj i vječnoj naklonosti ovoj divnoj zemlji i o mnogim sretnim uspomenama koje su princa Philipa i mene za nju vezale. Često se kaže da su ljudi ti koji čine neko mjesto. I malo je mjesta na kojima je to veća istina nego u Škotskoj - rekla je tada.

