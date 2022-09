Elizabeta II. školovala se za automehaničarku i vozačicu, znala je sama promijeniti gume

Iako nikada u životu nije morala voziti kraljica Elizabeta II. bila je iza volana koliko god i kad god je mogla.

Ljubav prema automobilima Elizabeta II. razvila je još kao princeza, kada se dobrovoljno prijavila u Pomoćnu teritorijalnu službu za vrijeme Drugog svjetskog rata u dobi od 19 godina gdje se školovala za automehaničara i vozača.

Inače, kraljica Elizabeta II. bila je prva žena u kraljevskoj obitelji koja je služila puno radno vrijeme u oružanim snagama. U vojnim objektima radila je cijeli dan, a navečer se vraćala nazad u dvorac Windsor. Tijekom svog dobrovoljnog služenja morala je učiti teoriju mehanike, kako čitati kartu i kako upravljati velikim i teškim vozilima, pišu strani mediji.

Kralj George VI. je prije njezine službe zatražio da njegova kći nema nikakve povlastice. Krenula je na obuku kao i bilo koja druga mlada djevojka u to vrijeme, no kasnije je dobila viši čin mlađeg zapovjednika. Britanski mediji kraljicu su prozvali 'princezom automehaničarkom' te je u to vrijeme često bila na meti fotografa koji su je snimali i fotografirali dok je popravljala i vozila vojne kamione i automobile.

Mnogi su za vrijeme Drugog svjetskog rata savjetovali tadašnju kraljicu, majku Elizabete II. i Margaret, da kćeri pošalje u Kanadu, no ona ih je odbila.

- Djeca neće ići bez mene. Ja neću ići bez kralja, a kralj neće nikada otići - govorila je.

Obitelj je tada, kao i cijela država, trpjela napade. Buckinghamska palača bombardirana je devet puta, a jedan od najgorih napada bio je 1940. godine kada su kralj George VI. i njegova supruga bili u rezidenciji.

Postoje mnogi zapisi i fotografije na kojima se može vidjeti mlada Elizabeta II. kako kleči uz automobil i mijenja gume, kao i one kako stoji ispred vozila za vojnu pomoć ili sjedi iza volana vozila.

Pričalo se i da je kraljica u svojim dvadesetima znala dijagnosticirati i popraviti motor automobila, a vrlo vjerojatno je bila jedini monarh na svijetu koji je znao sam promijeniti gumu.

Elizabeta II. nikada nije bila na 'prvoj liniji', ali je tijekom služenja u vojsci vozila kamione i hitnu pomoć. Bila je vojnik pod brojem 230873, a zanimanje joj je bilo mehaničar za kamione. Baza gdje je služila bila je pozicionirana u Surreyju.

Zanimljivo je to da je kraljica čitav život vozila automobile i ostala vozila, no nikada nije imala vozačku dozvolu, a razlog tomu bio je što si ju nije mogla sama izdati. Kolekcija automobila koju je imala uglavnom se bazirala na britanskim markama.

