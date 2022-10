Elizabeth Berkley nekad i sada: Seks ikona devedesetih šokirala izgledom na novim fotkama

Elizabeth Berkley je prije par dana uslikana ispred trgovačkog centra na Beverly Hillsu, a fanovi glumice koja se jako rijetko pojavljuje u javnosti su ostali šokirani njezinim izgledom.

Često ju spominju među glumicama čije karijere je uništio jedan film. Slavna glumica nastupila je u filmu 'Showgirls' davne 1995. godine i potom praktički nestala sa scene.

Njezin put do slave započeo je sitcomom 'Saved By The Bell' iz 1989. godine. Ona i njezina kolegica Tiffani Amber Thiessen bile su na audiciji za jednu od ulogu Kelly, a nakon što je Thiessen dobila tu ulogu, za Berkley je osmišljen lik srednjoškolke Jessie Spano.

Ali ovo je bio samo okus slave onoga što dolazi. Od 1989. do 1993. Berkley je svim srcem glumila Jessie Spano. Njezin najveći nastup tek je uslijedio, a to je bio s 'Showgirls' Paula Verhoevena. Film za kojeg je smatrano da će biti veliki hit je neslavno propao, a s njim je nestala i Elizabeth.

2020. godine objavljeno je i kako se snima reboot serije 'Saved by the Bell' nakon 30 godina.

