Elizabeth Hurley opet ljubi, i to oca Miley Cyrus! Njegova bivša: I mislila sam da me vara s njom

Sretan Uskrs, napisala je Elizabeth Hurley (59) na društvenim mrežama prije par dana, a na fotki je u prisnom zagrljaju glazbenika koji ju je i poljubio. Billy Ray Cyrus (63), county glazbenik i otac pop zvijezde Miley Cyrus, i Hurley ovom su fotografijom šokirali javnost, no manji šok je navodno bio za Cyrusovu bivšu suprugu i Mileyinu mamu, Tish Cyrus.

Kako navodi Daily Mail, Hurley i glazbenik su postali bliski na snimanju filma Christmas in Paradise 2022. godine. Tada je Billy Ray i dalje bio u braku s Tish.

- Ona je posumnjala da je Billy Ray vara s Elizabeth, ali on je sve to zanijekao. No zbližili su se na snimanju, a ova potvrda da su zajedno je za Tish kao pljuska u lice, no sada zna da je bila u pravu - ispričao je izvor za Daily Mail.

Par se razveo 2022. godine nakon skoro 30 godina braka, a zajedno su dobili troje djece. Billy Ray je također posvojio i dvoje djece iz Tishinog prethodnog braka.

Foto: Arroyo-O'Connor/PRESS ASSOCIATIO

Nakon razvoda od Tish, glazbenik je kratko bio u braku s pjevačicom Firerose. Brzo su prekinuli te u medijima prozivali jedno drugog za verbalno i emotivno zlostavljanje.

A prema tvrdnjama izvora, čini se da su Hurley i Cyrus dobar par.

- Bez obzira na to što drugi misle, ona je dobra za njega... On može biti svoj kraj nje - ispričao je izvor.