Elizabeth Hurley podijelila vruće kadrove s mora: 'Život je lijep'

Život je lijep, poručila je glumica i dizajnerica Elizabeth Hurley (59). Ovih dana je s pratiteljima na Instagramu podijelila vruće kadrove u minijaturnom bijelom bikiniju.

Nakon što se osvježila u moru, odlučila se otuširati, a njezinim oblinama koje su bile u prvom planu nitko nije ostao ravnodušan.

'Nema šanse da ona ima 59 godina', 'Imaš bolje tijelo nego neke žene s 30 godina', 'Ti si najljepša žena na svijetu', hvalili su pratitelji Hurley.

Britanska glumica ranije je otkrila tajnu svog dobrog izgleda. Svako jutro započinje sa dvije šalice tople vode koje nemaju baš ugodan okus, ali smatra kako je to fantastično za probavni sustav.

Foto: PLANET PHOTOS

Za doručak rado pomiješa bananu i grčki jogurt u koje doda i malo meda, dok za ručak uvijek bira prvo povrtnu juhu, a zatim meso i neki zdrav dodatak uz to.

- Cijelo ljeto jedem voće i povrće iz vlastitog vrta. Nekada sam imala i malu organsku farmu, a sve meso koje je moj sin jeo bilo je s farme. Očito to većini ljudi nije moguće, ali podrška lokalnim poljoprivrednicima dobra je gdje god živite - poručila je ranije.

Foto: Instagram/Luka Modrić

Inače, Elizabeth se prije bavila glumom, a onda se posvetila modelingu i danas je dizajnerica vlastite linije bikinija.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma 'Rowing With the Wind' iz 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih ostali su do danas u sjajnim odnosima.

Foto: Instagram