Za ovu glumicu se šuška da je uzela nevinost princu Harryju: Konačno reagirala na glasine...

Nakon što je princ Harry (39) u svojim memoarima otkrio da je nevinost izgubio s dosta starijom, misterioznom Britankom, mnogi su pretpostavili da je riječ o glumici Elizabeth Hurley (58). Atraktivna glumica sada je napokon reagirala na te glasine.

- To je bilo smiješno! Rekao je da je bila je Engleskinja, starija od njega i da se to dogodilo u Gloucestershireu i ljudi su nekako zaključili da sam to ja. Bilo je apsurdno - rekla je u emisiji 'Watch What Happens Live with Andy Cohen'.

Foto: PLANET PHOTOS

Glumica je čak rekla da Harryja nikada nije niti upoznala.

Harry je u memoarima otkrio da je bila riječ o kratkoj aferi, a o misterioznoj dami nije otkrivao mnogo. Samo da je bila dosta starija od njega, a, kako kaže, odnos se dogodio na livadi iza puba.

Foto: POOL

Prisjetimo se, kada su izašli memoari druga je žena, Sasha Walpole, izašla u javnost i tvrdila da je ona bila ta o kojoj je Harry pisao. Međutim, princ nikada nije komentirao njezine izjave.