Elizabeth Hurley suradnju sa zvijezdom 'Prijatelja' nazvala noćnom morom, evo i zašto

Nisam još pročitala knjigu, ali sam pročitala neke ulomke, rekla je u novom intervjuu za Yahoo britanska glumica Elizabeth Hurley (57) u kojemu se osvrnula na odnos s kolegom glumcem Matthewom Perryjem (53), a s kojim je imala prilike jednom i surađivati, no nije sve prošlo baš onako kako se nadala.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Njegovo djelo je zaista interesantno. On je vrlo zabavan spisatelj, a takav je i kao čovjek. Ima talent komičara, to kako barata s riječima je fantastično - dodala je Hurley pa objasnila da rad s Perryjem nije bio lagan.

Foto: Instagram

Elizabeth i Matthew su 2002. godine zajedno snimali romantičnu komediju 'Serving Sara'. Većina filma snimljena je tijekom teškog razdoblja u životu glumca. Naime, on se tada borio s ovisnošću o alkoholu i drogama.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Produkcija je u jednom trenutku zaustavila snimanje kako bi Perry mogao otići na liječenje od ovisnosti, a on je to i sam priznao u svojim memoarima, koje je objavio nedavno. Glumica priznaje da je surađivati s zvijezdom 'Prijatelja' , prije nego što se izliječio, bila 'prava noćna mora', no i dalje smatra da je 'dobar čovjek'.

- Imam lijepa sjećanja na njega. Iskreno, bila je prava noćna mora raditi s njim u to vrijeme. Kao što već svi znaju, naš film bio je ugašen zbog njegovih ovisnosti. To je bila "viša sila" i svi smo morali stati i čekati neko vrijeme - objasnila je i zaključila:

- Bilo je teško, ali kada se Matthew vratio na set bio je fantastičan.

Foto: IMDb

Glumac je u privatnom centru za liječenje ovisnosti proveo više od dva mjeseca. Osim filma s Hurley, Perry se morao vratiti i na set 'Prijatelja' te snimiti dio scena iznova.

Najčitaniji članci