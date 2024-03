Ella Dvornik imala je drugačije ime kad se rodila! Danijela: 'Ali društvo za to nije bilo spremno'

Danijela Dvornik objavila je na svojim društvenim mrežama zanimljivu činjenicu o svojoj kćeri Elli Dvornik, jednoj od najpopularnijih influencerica u Hrvatskoj. S pratiteljima je podijelila priču o Ellinom imenu i kako je Ellin otac, Dino Dvornik, htio da mu se kćer zove ipak nešto malo drugačije.

- Zanimljiva priča. Sheila E je svirala bubnjeve Princu i Dino je, kad se Ella rodila, htio da se zove Ella E. No naše društvo nije bilo spremno za ovo 'E' pa su je prvih dana zvali i pisali ime Elae - napisala je Danijela.

- Nije nam se to sviđalo pa je ostala Ella - dodala je.

Foto: screenshot/instagram

Ovih dana se i Danijela i Ella rado prisjećaju supruga i oca pa je tako influencerica objavila 'rekreaciju' fotografije iz svog djetinjstva. Na originalnoj fotografiji je Dino drži za nogu dok ona visi naopačke, a sada je to i Ella napravila s jednom svojom kćeri.

- Povijest se ponavlja - napisala je Danijela uz fotografiju koju je podijelila na svojim društvenim mrežama.

Foto: screenshot/instagram

Ella je i prije nekoliko dana posvetila emotivnu objavu svom ocu koji je preminuo 2008. godine. Podijelila je s fanovima kratki video iz 1989. godine u kojem Dino pjeva pjesmu 'Lady' u jednom klubu u Splitu.

- Ja vam ne mogu riječima opisat koliko meni ovaj čovjek nedostaje. On je bio puno više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je umro nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli. Sve njegove mane na stranu, ovo je bio muškarac u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi - napisala je među ostalim.