Ella Dvornik s kćeri 'kopirala' staru fotografiju nje i oca Dine: 'Povijest se ponavlja...'

Povijest se ponavlja, napisala je kratko Danijela Dvornik (57) uz fotografiju njezinog preminulog supruga Dine i njihove kćeri Elle (33). Podijelila je kolaž napravljen od dvije fotografije. Na prvoj je Dino pozirao s Ellom, koja je tada bila dijete.

Na fotki ju drži za jednu nogu, okrenutu naopako. Istu je fotografiju sada Ella snimila sa svojom kćeri te se tako prisjetila svog oca.

Foto: Instagram

Ella je i prije nekoliko dana posvetila emotivnu objavu svom ocu koji je preminuo 2008. godine. Podijelila je s fanovima kratki video iz 1989. godine u kojem Dino pjeva pjesmu 'Lady' u jednom klubu u Splitu.

- Ja vam ne mogu riječima opisat koliko meni ovaj čovjek nedostaje. On je bio puno više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je umro nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli. Sve njegove mane na stranu, ovo je bio muškarac u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi - napisala je među ostalim.